شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. كثرة الصداع وضعف البصر أعراض طفيفة تشير لـ " ورم في المخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدماغ البشري هو عضو معقد وضروري ينظم وظائفنا العقلية والجسدية، لذلك فإن أي تشوهات داخل هذا النظام المعقد يمكن أن تكون مقلقة، إحدى الحالات التي تثير الخوف في كثير من الأحيان هي ورم في المخ، على الرغم من أنها ليست شائعة ، إلا أنه من الضروري التعرف على العلامات التحذيرية المحتملة ، يلعب الاكتشاف المبكر دورًا مهمًا في العلاج الفعال ، مما يجعل من الضروري إدراك هذه الأعراض وأهميتها، وإليك بعض الأعراض البسيطة التي قد تشير إلى ورم في المخ، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

صداع متكرر

على الرغم من أن الصداع مرض شائع ، إلا أن المعاناة من الصداع المستمر والشديد يمكن أن يكون علامة حمراء، عادة ما تكون الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر والصداع العنقودي حميدة ، ولكن إذا لاحظت تغيرًا في وتيرتها أو شدتها أو نمطها ، فإن الأمر يستحق استشارة الطبيب، يمكن أن تمارس الأورام ضغطًا على الدماغ ، مما يؤدي إلى الصداع الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت ، خاصة في الصباح أو عند الاستيقاظ.

تغييرات الرؤية

تعد الاضطرابات البصرية من الأعراض الدقيقة الأخرى التي قد تشير إلى وجود ورم في المخ، إذا لاحظت عدم وضوح الرؤية ، أو الرؤية المزدوجة ، أو فقدان الرؤية المحيطية ، فمن المهم ألا تتجاهل هذه التغييرات باعتبارها مجرد تأثير للتعب أو الشيخوخة، يمكن أن تتأثر الأعصاب البصرية بالورم ، مما يتسبب في ضعف البصر، يمكن أن يساعد فحص العين الشامل في تحديد أي مشاكل أساسية.

النوبات

النوبات هي اضطرابات كهربائية غير متوقعة ولا يمكن السيطرة عليها داخل الدماغ، في حين أنها يمكن أن تنتج عن أسباب مختلفة ، مثل الصرع ، فإنها يمكن أن تكون أيضًا بمثابة مؤشر محتمل لورم في المخ.

التغييرات المعرفية والشخصية

يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على القدرات المعرفية للشخص وسلوكه، إذا لاحظت أنت أو أحد أفراد أسرتك تغيرات غير مبررة في الذاكرة أو التركيز أو مهارات التفكير ، فمن الضروري النظر في إمكانية وجود حالة عصبية أساسية، يمكن أن تشير التقلبات المزاجية والتهيج والسلوكيات غير المعتادة إلى وجود ورم في المخ.

الغثيان والقيء

الغثيان والقيء المستمر وغير المبرر ، خاصة في حالة عدم وجود مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي ، يمكن أن يكون مؤشرا على زيادة الضغط داخل الجمجمة بسبب ورم في المخ، إذا واجهت هذه الأعراض ، خاصةً مع علامات التحذير الأخرى ، فمن المهم استشارة الطبيب.

التغييرات الحسية

أورام الدماغ لديها القدرة على التأثير على الوظائف الحسية للجسم ، مما يؤدي إلى فقدان مفاجئ للإحساس أو وخز أو تنميل في أجزاء مختلفة من الجسم، يصبح البحث عن تقييم طبي فوري أمرًا بالغ الأهمية عندما يعاني الأفراد من هذه التغييرات