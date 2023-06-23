رجيم عيد الأضحى 2023 .. تناولي أطباق شهية واخسري وزنكِ الزائد 

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين دوماً على كيفية الحفاظ على رشاقتك وتحرصين على اتباع نظام غذائي صحي خلال فترة الأعياد، أيضاً إلى خطة رجيم غذائي صحي للتخلص من وزنك الزائد في العيد، والتغلب على مشاكل الهضم بسبب تناول الكثير من المأكولات الدسمة على مائدة عيد الأضحى.

إليك خطة رجيم لأربعة أيام

اليوم الأول

قبل الفطور:

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1 كوب ماء فاتر

قطعة صغيرة من خبز القمح الكامل للتغميس في زيت الزيتون

(خذي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في وعاء صغير. اغمسي قطعة صغيرة (بحجم العملة المعدنية) من خبز القمح الكامل في زيت الزيتون. بعد التأكد من أن الخبز يمتص زيت الزيتون جيدًا، يمكنك تناول الخبز).

انتظري نصف ساعة قبل الانتقال إلى الإفطار.

إفطار:

كوب قهوة باللبن الخالي الدسم + شرحة توست بجبن خالي الدسم

الغداء:

شريحتان من خبز القمح الكامل

طبق شوربة لحم منزوع الدسم + شريحتان من ريش اللحم المشوي.

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الصورة من موقع AdobeStock

وجبة خفيفة:

وعاء واحد من سلطة فواكه مع موز وبرتقال وفراولة وبلاك بيري وخوخ.

العشاء:

1 كوب زبادي يوناني عادي.

شريحتان من خبز القمح الكامل.

وجبة خفيفة:

2 حبة مشمش

اليوم الثاني

قبل الفطور:

1 كوب ماء فاتر

+شرائح من الليمون

انتظري نصف ساعة قبل الانتقال إلى الإفطار.

إفطار:

بيضة مسلوقة + 1توست سن

الغداء:

شريحة واحدة من خبز القمح الكامل

وعاء واحد من السلطة الخضراء (قليل الدهن)

شريحتان من اللحم المشوي

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الصورة من موقع AdobeStock

وجبة خفيفة:

1 حبة موز صغيرة

1 كوب ماء فاتر (أضيفي إليه 5 قطرات من عصير الليمون)

عشاء:

اليوم الثالث

قبل الفطور

1 كوب ماء فاتر

+شرائح من الليمون

الصورة من موقع AdobeStock

إفطار:

ساندويتش الأفوكادو والسبانخ والبيض

1 كوب شاي أعشاب (غير محلى)

وصفة ساندويتش الأفوكادو والسبانخ والبيض

الغداء:

3 ملاعق أرز بسماتي + طبق شوربة لحم منزوعة الدسم +شريحتان من الكبد المشوي +طبق سلطة خضراء

العشاء:

زبادي يوناني + ثمرة فاكهة يفضل 3 شرائح من الأناناس

اليوم الرابع

قبل الفطور:

1 كوب ماء فاتر

قطعة صغيرة من خبز القمح الكامل للتغميس في زيت الزيتون.

انتظري نصف ساعة قبل الانتقال إلى الإفطار.

إفطار:

بيضة مسلوقة + شريحتان من الجبن الخالي الدسم.

الغداء:

4 ملاعق كبيرة معكرونة سادة (تُطهى مع 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون) +3 أصابع من الكفتة المشوية + طبق سلطة خضراء.

وجبة خفيفة:

1 كوب شاي شمر

1 تفاحة

الصورة من موقع AdobeStock

العشاء:

وعاء مليء بالزبادي اليوناني

وجبة خفيفة:

2 ثمرة من المشمش

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المصدر dietsmealplan