شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤدى المشروبات الغازية إلى نقص البوتاسيوم؟ دراسة توضح الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف كثيرون أن تناول المشروبات الغازية خاصة ذات اللون الأسود عادة ليست صحية، حيث اكتشف الأطباء أنها لا تسبب فقط مشكلات معروفة مثل تسوس الأسنان واضطرابات التمثيل الغذائي وفقدان العظام ومرض السكري، ولكن أيضاً تسبب نقص البوتاسيوم. وفق دراسة نشرت بموقع "فوكوس" الألماني.

وجد الأطباء أن النقص الخطير في البوتاسيوم ربما يكون ناتجاً عن مكونات السكر والفركتوز والكافيين الموجودة في هذا المشروب وبحسب الدراسة الألمانية فإن كل شخص يشرب أكثر من لتر من المشروبات الغازية يومياً لعدة أشهر يكون معرضاً للخطر.