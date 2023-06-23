شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خضراوات صيفية مفيدة لبشرتك.. منها الخيار والفلفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أشهر الصيف الحارقة تتطلب بشرتنا عناية إضافية بسبب زيادة التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، لحسن الحظ ، تزودنا الطبيعة بوفرة من الخضراوات الصيفية اللذيذة والمغذية التي لا ترضي ذوقنا فحسب ، بل تغذي بشرتنا أيضًا من الداخل وتجعلها بشرة صحية ومتوهجة

الخضراوات الصيفية الأفضل لبشرتك

دعنا نستكشف بعضًا من أفضل الخضراوات الصيفية للحصول على بشرة متألقة وصحية وفقا لموقع " healthsite".

1. الخيار

الخيار البارد والمنعش هو خضراوات الصيف المثالية، معبأة بالمحتوى المائي، فهي تساعد في الحفاظ على بشرتك رطبة ، وتقليل الجفاف وتعزيز بشرة نضرة، الخيار غني أيضًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة تلف الجلد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والملوثات البيئية.

2. الفلفل

الفليفلة الحلوة الملونة والمقرمشة ليست فقط متعة بصرية ولكنها أيضًا خضراوات محبة للجلد، هذا الفلفل غني بفيتامين C ، الذي يساعد في تكوين الكولاجين ويساعد في الحفاظ على مرونة الجلد، بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحيد الجذور الحرة ، وتمنع الشيخوخة المبكرة وتحافظ على بشرتك متألقة.

3. السبانخ

على الرغم من أن السبانخ ليست خضراوات صيفية حصريًا من الناحية الفنية ، إلا أنها متوفرة على نطاق واسع خلال هذا الموسم وتستحق مكانًا في هذه القائمة، مليئة بالعناصر الغذائية مثل الحديد والفيتامينات A و C و E ومضادات الأكسدة ، يعزز السبانخ صحة الجلد عن طريق تحسين الدورة الدموية ومحاربة الإجهاد التأكسدي، يحتوي أيضًا على الكلوروفيل الذي يساعد في إزالة السموم ويمنح بشرتك توهجًا صحيًا.

4. الكوسة

الكوسة متعددة الاستخدامات ومنخفضة السعرات الحرارية، وهي عبارة عن قرع صيفي يقدم مجموعة من الفوائد للبشرة، يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب بشرتك ويمنع جفافها، كما أن الكوسة غنية بفيتامين أ ومضادات الأكسدة التي تساهم في الحصول على بشرة صافية وتحمي من تلف الخلايا.

5. الجزر

هذه الخضراوات ذات الجذور البرتقالية النابضة بالحياة ليست جيدة فقط لبصرك ولكن أيضًا لبشرتك. الجزر مليء بالبيتا كاروتين ، وهو مقدمة لفيتامين أ ، الذي يعزز دوران خلايا الجلد الصحية ، ويمنع انسداد المسام ، ويحافظ على بشرة ناعمة. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر أيضًا في مكافحة أضرار أشعة الشمس ، مما يقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس.

لا يوفر دمج هذه الخضراوات الصيفية في نظامك الغذائي مجموعة واسعة من الفوائد الصحية فحسب ، بل يعزز أيضًا جمال بشرتك. سواء استمتعت بالسلطات أو مشوية أو استخدمت كمكونات في العصائر المنعشة والعصائر ، يمكن لهذه الخضروات أن تغذي بشرتك من الداخل وتحميها من عوامل الصيف القاسية، لذلك ، استفد من الموسم إلى أقصى حد من خلال الانغماس في هذه الخضروات الصيفية المحببة للجلد ودع إشراقك الطبيعي يتألق.