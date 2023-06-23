شكرا لقرائتكم خبر عن من المكسرات إلى جوز الهند.. أهم مصادر الغذاء للدهون الصحية في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن تناول الدهون يجعل الشخص سمينًا، حيث ليست كل الدهون متساوية، وإدراج الدهون الصحية في نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك العامة.

مع اقتراب فصل الصيف، من المهم فهم دور الدهون في نظامنا الغذائي واكتشاف أفضل مصادر الغذاء للدهون الصحية التي يمكن أن تعزز رفاهيتنا خلال الأشهر الأكثر دفئًا.

ما هي الدهون بالضبط؟

وفقًا لموقع " OnlyMyHealth "الدهون هي واحدة من أهم المغذيات الكبيرة التي توفر الطاقة وتؤدي وظائف الجسم الحيوية، و هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الدهون: الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والدهون المتحولة، وحذر التقرير من أن الدهون المتحولة هي الأقل صحة من بين الأشكال الثلاثة للدهون ويجب تجنبها.

أهمية تناول الدهون في الصيف

ذكر التقرير أنه خلال فصل الصيف، تتطلب أجسامنا نظامًا غذائيًا متوازنًا لدعم مستويات الطاقة والحفاظ على صحة الجلد وتنظيم درجة حرارة الجسم ودعم الرفاهية العامة، ويعد تضمين الدهون الصحية في نظامنا الغذائي الصيفي أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب:

امتصاص المغذيات

تناول الدهون يساعد في امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامينات أ ، د ، هـ ، ك.هذه الفيتامينات ضرورية لوظائف الجسم المختلفة ، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجلد ، ودعم جهاز المناعة ، وتعزيز صحة العظام السليمة. .

مصدر طاقة

تعتبر الدهون مصدرًا مركزًا للطاقة ، حيث توفر أكثر من ضعف كمية السعرات الحرارية مقارنة بالكربوهيدرات والبروتينات، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص خلال أشهر الصيف عندما تتطلب الأنشطة الخارجية وزيادة المجهود البدني احتياطيات طاقة إضافية.

صحة الجلد

الدهون الصحية ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات وقدرتها على دعم صحة الجلد، يمكن أن يساعد استهلاك الأطعمة الغنية بهذه الدهون في الحفاظ على بشرة نقية والحماية من أضرار أشعة الشمس.

تنظيم درجة الحرارة

تعمل الدهون كعامل عازل، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم أثناء الطقس الحار. أكد التقرير على تضمين الدهون الصحية في نظامك الغذائي لأنها تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم متوازنة ومنع ارتفاع درجة الحرارة.

أهم مصادر الغذاء للدهون الصحية

إليك 5 أطعمة غنية بالدهون:

1) المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور القنب كلها مصادر ممتازة للدهون الصحية، توفر هذه المكسرات والبذور مزيجًا من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ، جنبًا إلى جنب مع الألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

2) السمك

يعتبر السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات وتدعم صحة القلب

3) الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني للدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ ودعم صحة القلب، كما أنها مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن.

4) زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، يحتوي على مضادات الأكسدة وقد تم ربطه بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.

5) جوز الهند

جوز الهند هو مكون متعدد الاستخدامات يوفر مزيجًا فريدًا من الدهون الصحية ، بما في ذلك الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs). يتم هضم MCTs بسهولة وتوفر مصدرًا سريعًا للطاقة.