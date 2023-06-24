شكرا لقرائتكم خبر عن العصير الأخضر .. مزيج الخضراوات لتقوية المناعة والتخلص من السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ديتوكس العصير الأخضر هو برنامج غذائي يعتمد على السوائل التى من المفترض أن تستهلك خلاله العصائر الطازجة فقط من الخضر الورقية والعديد من المكونات القلوية، فالخضراوات الورقية الداكنة غنية بالكلوروفيل، الذي يمد الدم بالأكسجين. من ناحية أخرى، ستساهم عصائر الزنجبيل والليمون والكرفس والخيار في جعل الجسم قلويًا. سوف تؤثر هذه الخضراوات على صحتك العامة وتقوية المناعة، وفقا لما نشره موقع onlyhealth

وخلال برنامج ديتوكس أو العصير الأخضر ، نتأكد من أن تناول الخضراوات بعد تحولها إلى سوائل يفيد جسمك وينقيه من السموم الضارة.

أثناء تناول السوائل فقط وعدم المضغ ، سيحصل جهازك الهضمي على قسط من الراحة. يتم تحسين ترطيب جسمك طوال الوقت ، مما يضمن تطهيرًا شاملاً وإخراج السموم. ستتمكن بسرعة من ملاحظة زيادة في طاقتك اليومية ، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر والخيارات غير الصحية ، وتحسن حالتك المزاجية ، وتعاني من فقدان الوزن وحالات تورم أقل.

يُنصح بتناول ديتوكس العصير الأخضر لمدة 4-5 أيام على الأقل إلى 21 يومًا بشكل خام ، وفقًا للنتائج التي تهدف إليها. من المستحسن أن تخضع لمثل هذا البرنامج مرتين في السنة على الأقل. إن دعم الكائن الحي للتخلص من السموم المتراكمة باستمرار بين الحين والآخر ، سيمنع حدوث الأمراض المختلفة وسيظهر آثارًا علاجية كبيرة.

علاجات طبيعية وفعالة للتخلص من السموم يمكنك تجربتها:

1. ماء الليمون:

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون الطازج، يساعد على طرد السموم وتعزيز عملية الهضم ، ماء الليمون ليس فقط مشروبًا لذيذًا ولكنه يدعم أيضًا إزالة السموم من الجسم، يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون على تنشيط الجهاز الهضمي وتشجيع حركة الأمعاء الصحية.

2. شاي الأعشاب:

ثبت أن الشاي الأخضر يدعم وظائف الكبد، من خلال دعم وظائف الكبد بالشاي الأخضر ، فإنك تساعد جسمك على التخلص من المواد الضارة بشكل أكثر فعالية ، الكبد السليم يعني صحة الجسم بشكل عام.

3. خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك ، والذي يمكن أن يساعد في تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية والصفراء ، وتحسين عملية الهضم ، والتمثيل الغذائي ، وخصائص الدهون ، يحتوي على خصائص قلوية يمكن أن تساعد في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في جسمك وتقليل الالتهاب

4. مزيج من عصير الفاكهة والخضراوات:

تحظى هذه الطريقة بشعبية كبيرة لأولئك الذين يرغبون في بدء رحلة إزالة السموم، يتضمن شرب مزيج عصائر الفواكه والخضراوات الطازجة فقط لفترة قصيرة من الزمن، أثناء تطهير العصير ، تغمر جسمك بوفرة من العناصر الغذائية من المنتجات الطازجة ، نظرًا لأنك تستهلك السوائل ، يمكن لجسمك تركيز طاقته على إزالة السموم والشفاء ، فهو يساعد على تعزيز المناعة وتحسين وظائف الكبد.

5. حمام ملح طبيعى:

يمكن أن تساعد إضافة الملح الإنجليزي إلى حمامك في إخراج السموم من الجلد وتعزيز الاسترخاء، يمكن أن تؤدي إضافة ملح إبسوم إلى مياه الاستحمام إلى إحداث المعجزات لجسمك وعقلك، ملح إبسوم ليس ملحًا فعليًا ، ولكنه مركب معدني طبيعي من المغنيسيوم والكبريتات، عندما تنقع في حمام بملح إبسوم ، تمتص بشرتك هذه المعادن ، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من السموم وتعزيز الاسترخاء.