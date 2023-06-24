شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للخوخ.. من مضاد الأكسدة إلى فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخوخ أحد فواكه الصيف المهمة إلى جانب المانجو والبطيخ، فالخوخ من الفاكهة التي تكثر في الصيف، والتي هي صحية للغاية سواء بتناولها طعاما أو شرابا، وفقا لموقع " healthline"، يعد الخوخ مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية الطبيعية، مما يساعد في تنظيم الشهية ، ويسهم في الهضم السلس ويقلل من مخاطر اضطرابات الأمعاء، كما ذكر التقرير أن الخوخ يحتوي على كميات كبيرة من المعادن الزهيدة المهمة ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تخليق الكولاجين، وبالتالي تفيد البشرة. يعزز محتوى فيتامين سي الموجود في الفاكهة أيضًا إنتاج الكولاجين في الجلد.

الخوخ مليء أيضا بمضادات الأكسدة الصحية والشفائية والمعادن وكذلك الفيتامينات، فهي غنية بالبيتا كاروتين والليكوبين واللوتين، والتي تشتهر بتأثيرها الوقائي على العين والقلب، يساعد وجود مادة اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بمكافحتها لأضرار الجذور الحرة ، في الحفاظ على صحة البشرة وشبابها.

نظرًا لأن الخوخ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، فإنه ينفي الآثار السيئة للصوديوم ويساعد في الحفاظ على توازن مائي جيد في الجسم، نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور تجعلها ثمرة مثالية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

من أبرز فوائد الخوخ أنه يلعب دورًا رئيسيًا في إنقاص الوزن، تحتوي هذه الفاكهة على كمية عالية من "المركبات الفينولية" المعروفة بخصائصها المضادة للسمنة ومضادة للالتهابات ، والتي قد تساعد في تنظيم متلازمة التمثيل الغذائي وكذلك الحفاظ على الوزن تحت السيطرة.

غالبًا ما يوصي خبراء التغذية وخبراء الصحة في جميع أنحاء العالم بإضافة الخوخ إلى نظامك الغذائي اليومي لجني فوائده العديدة.