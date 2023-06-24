شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض أنفلونزا الخنازير بعد إصابة امرأة فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أنّها ستختبر عيّنة من امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا، يُعتقد أنها توفيت بسبب عدوى أنفلونزا الخنازير في البرازيل وفقا لشبكة الـCNN.

وتسعى مراكزCDC إلى البحث عن الطفرات المحتملة التي قد تجعل الفيروس أكثر انتشارًا أو أكثر خطورة، بمجرد حصولها على العينة.

وبحسب ما ذكرته مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أظهرت الاختبارات التي أجرتها الوكالة الصحية البرازيلية الحكومية أن الفيروس مرتبط وراثيًا بعدوى أنفلونزا الخنازير المكتشفة سابقًا لدى الأشخاص في البرازيل، بين عامي 2020 و2022.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، كاثلين كونلي، في بيان: "تتمثل الأولوية القصوى لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها في تأكيد إصابة المريضة بفيروس الأنفلونزا".

وتابعت: "إذا نجح عزل الفيروس، يمكن إجراء توصيف فيروسي إضافي".جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية (WHO) أوضحت أنّ المرأة التي توفيت كان لها اتصالان وثيقان مع شخصين يعملان في مزرعة للخنازير بالقرب من منزلها، لكن لم يثبت إصابة أي من المخالطين بالفيروس.

وفي عام 2009، تسبّبت جائحة إنفلونزا الخنازير H1N1 بمقتل ما بين 151,700 و575,400 شخص على مستوى العالم. في أعقاب ذلك، كثّفت السلطات والعلماء مراقبة أعداد الخنازير بحثًا عن فيروسات "محتملة للوباء".

وتصيب أنفلونزا الخنازير عادةً الأشخاص الذين على اتصال بالخنازير المصابة.

وتتشابه أعراضها مع تلك الخاصة بالأنفلونزا البشرية العادية، ويمكن أن تشمل الحرارة، والخمول، وقلة الشهية، والسعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، والغثيان، والقيء، والإسهال.

تشمل الأعراض أيضا:

صعوبة في التنفس أو ضيق النفَس

تفاقم الحالات المَرَضية الحالية

ضعف شديد أو ألم في العضلات.

ألم في الصدر

مؤشرات الجفاف مثل عدم التبول

دوخة مستمرة

نوبات الصرع