شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فيتامينات مهمة للجسم أبرزها فيتامين ب.. اعرف فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الفيتامينات دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، فهى مغذيات أساسية تساعد في تنظيم وظائف الجسم المختلفة، ودعم النمو والتطور ، والوقاية من الأمراض المختلفة.

فيتامينات مهمة للجسم وفوائدها

في حين أن هناك العديد من الفيتامينات الضرورية لجسمنا ، فإليك بعض الفيتامينات المهمة وفوائدها وفقا لموقع " everydayhealth" :

1. فيتامين أ

يشتهر فيتامين (أ) بدوره في تعزيز الرؤية الجيدة ، كما أنه يدعم صحة الجلد والأسنان والأنسجة الهيكلية، يعمل كمضاد للأكسدة، ويساعد على حماية الخلايا من التلف، ويساهم في تعزيز نظام المناعة.

2. فيتامين ب المركب

تشمل هذه المجموعة من الفيتامينات B1 (الثيامين) ، B2 (الريبوفلافين) ، B3 (النياسين) ، B5 (حمض البانتوثينيك) ، B6 (البيريدوكسين) ، B7 (البيوتين) ، B9 (الفولات) ، و B12 (الكوبالامين)، يشاركون في إنتاج الطاقة ، ووظائف المخ ، وتكوين خلايا الدم الحمراء ، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

3. فيتامين سي

يشتهر فيتامين C بخصائصه المعززة للمناعة ، ويعمل أيضًا كمضاد للأكسدة ، ويساعد في تكوين الكولاجين (مهم لصحة الجلد) ، ويعزز امتصاص الحديد ، ويدعم التئام الجروح.

4. فيتامين د

غالبًا ما يُطلق عليه "فيتامين أشعة الشمس"، حيث يمكن لأجسامنا إنتاجه عند التعرض لأشعة الشمس، فيتامين د ضروري لتقوية العظام والأسنان، يساعد على تنظيم امتصاص الكالسيوم والفوسفور ويلعب دورًا مهمًا في وظيفة الجهاز المناعي.

5. فيتامين هـ

كمضاد قوي للأكسدة، يساعد فيتامين هـ في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، كما أنه يشارك في وظيفة المناعة وإصلاح الحمض النووي ويلعب دورًا في صحة الجلد والعينين.

6. فيتامين ك

فيتامين K ضروري لتخثر الدم بشكل صحيح ، كما يساهم في صحة العظام من خلال المساعدة في تخليق البروتينات المشاركة في تمعدن العظام.

7. فيتامين ب 12

يلعب هذا الفيتامين دورًا حيويًا في تكوين خلايا الدم الحمراء والوظيفة العصبية وتخليق الحمض النووي، فهو مهم بشكل خاص للنباتيين، لأنه يوجد بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية.

8. فيتامين ب 9 (حمض الفوليك)

يعد حمض الفوليك ضروريًا لانقسام الخلايا ونموها بشكل خاص أثناء الحمل لدعم تطور الأنبوب العصبي في الجنين. كما أنه يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويساعد على منع بعض العيوب الخلقية.

من المهم ملاحظة أن النظام الغذائي المتوازن والمتنوع هو أفضل طريقة للحصول على هذه الفيتامينات الأساسية، في حين أن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى مكملات بسبب نقص معين أو ظروف صحية، فمن المستحسن دائمًا التشاور مع أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في أي نظام مكملات.