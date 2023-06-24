شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لشواء اللحوم بطريقة صحية في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول اللحوم الحمراء يمد الجسم بمعادن مثل الزنك والسيلينيوم. تزويد الجسم بالحديد، وهو يحمي من فقر الدم، كما يحتوى على فيتامين (B6)، وله وظائف مهمة في الجسم، وفى العيد الأضحى يحرص العديد من الأشخاص على شواء اللحوم ، وإليك الطريقة الأمنة والصحية لعملية الشواء ، وفقا لما نشره موقع " healthline".

هل الشواء بالغاز أكثر أمانًا من الفحم؟

يعتبر الشواء بالغاز أكثر أمانًا من الشواء بالفحم، لتقليل تكوين الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الشواء بالغاز يقلل فقط من هذه المخاطر ولكنه لا يلغيها.

اشوي المزيد من الخضار

يمكنك إعداد وجبة كاملة وشواء الأسياخ باستخدام الخضار والفواكه وقطع اللحم الصغيرة، هذه طريقة رائعة لإعداد وجبة عشاء ملونة وصحية على الشواية، فمن خلال تقطيع اللحم إلى قطع أصغر يساعد على تسويتها فى أسرع وقت ممكن.

اشويها على درجات حرارة منخفضة

يمكنك استخدام شعلة منخفضة للحفاظ على درجة الحرارة طبيعية، يمكنك أيضًا تحريك الفحم جانبًا مع الاحتفاظ باللحم في منتصف الشواية، قد يستغرق الطهي بهذه الطريقة وقتًا أطول، ولكن إذا حافظت على انخفاض درجات الحرارة، فسوف تقلل من تكوين المواد المسرطنة.

تقليل أوقات الطهي

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه اللحم على الشواية، يمكنك القيام بذلك عن طريق طهي اللحم في الميكروويف قبل شويه وستظل تحصل على هذا المذاق المشوي المميز.

انقع اللحم أولًا

يوصي المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان بتتبيل اللحوم والأسماك لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الشواء.

تخلص من الدهون فى اللحم

الدهون هي التي تسبب تقطير اللحوم وخلق الدخان المسؤول عن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، قد يؤدي اختيار قطع اللحم الأقل دهنًا إلى تقليل هذه المخاطر، يمكنك أيضًا التخلص من أي دهون ظاهرة عند تحضير اللحم للشواء.