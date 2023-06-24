شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمرضى ارتفاع الدهون الثلاثية فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أنك سمعت عن الكوليسترول، وهو نوع من الدهون يساعد فى بناء خلايا وهرمونات معينة، ولكن هل أنت على دراية بالدهون الثلاثية، وهي نوع آخر من الدهون يخزن السعرات الحرارية غير المستخدمة، ويزود جسمك بالطاقة؟ يمكن أن تكون المستويات العالية من هذه الدهون ضارة بصحة قلبك.

وفقا لموقع " timesnownews"، نتعرف على بعض الطرق المفيدة لخفض مستويات الدهون الثلاثية.

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية ومخاطر الإصابة بأمراض القلب

الدهون الثلاثية هى نوع من الدهون الموجودة فى مجرى الدم، وأى سعرات حرارية زائدة لا يستخدمها جسمك على الفور يتم تحويلها إلى دهون ثلاثية الجليسريدات وتخزينها داخل الخلايا الدهنية لاحتياجات الطاقة المستقبلية.

فى حين أن الدهون الثلاثية مهمة للجسم، فإن ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية فى الدم يمكن أن يساهم فى تطور تصلب الشرايين وتضخم جدران الشرايين (تصلب الشرايين)، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم هو نوع من اضطراب الدهون، يمكن أن يتطور من تلقاء نفسه مع اضطرابات الدهون الأخرى، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، أو انخفاض نسبة الكوليسترول الحميد، أو كجزء من متلازمة الأيض.

كيفية تقييم مستويات الدهون الثلاثية؟

تمامًا مثل الكوليسترول، يمكن تقييم مستويات الدهون الثلاثية خلال اختبار الكوليسترول، المعروف أيضًا باسم ملف تعريف الدهون، "يجب دائمًا فحص مستويات الدهون الثلاثية في حالة الصيام لأنها يمكن أن ترتفع إذا كانت مستويات السكر في الدم غير مضبوطة."

عادة ما يتم قياس مستويات الدهون الثلاثية حسب الفئات التالية:

صحي: أقل من 150 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) للبالغين ؛ أقل من 90 مجم / ديسيلتر للأطفال والمراهقين (من سن 10 إلى 19 عامًا)

ارتفاع حدودى: بين 150 و 199 مجم / ديسيلتر

مرتفع: بين 200 و 499 مجم / ديسيلتر

"إذا تجاوز مستوى الدهون الثلاثية لديك 200 مجم / ديسيلتر" ، فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية يزداد. يُنصح باستهداف مستويات الدهون الثلاثية التي تقل عن 150 مجم / ديسيلتر. من الناحية المثالية ، يوصى بإبقاء الدهون الثلاثية أقل من 100 ملجم / ديسيلتر لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ".

خطوات لإدارة مستويات الدهون الثلاثية

اتخاذ خطوات لإدارة وخفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب. يمكن أن يشمل ذلك تغييرات في نمط الحياة، مثل:

اتباع نظام غذائي مغذي

الانخراط في نشاط بدني منتظم

الوصول إلى وزن صحي والمحافظة عليه

الحد من استهلاك الكحول

الإقلاع عن التدخين إن أمكن

في بعض الحالات قد يصف طبيبك أدوية للمساعدة في تقليل مستويات الدهون الثلاثية.