شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الكوابيس؟.. 10 أسباب للأحلام المخيفة منها التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن تعريف الكوابيس على أنها سلسلة من الأحلام المخيفة والمزعجة التي تحدث أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM) يمكن أن تحدث عند الأشخاص من جميع الأعمار ويمكن أن تختلف في شدتها ووتيرتها، تختلف الكوابيس عن الأحلام العادية ، والتي تميل إلى أن تكون أقل شحنة عاطفية وتعتمد بشكل أكبر على الواقع أو الخيال، لم يتم فهم السبب الدقيق للكوابيس بشكل كامل ، لكنها غالبًا ما ترتبط بعوامل نفسية أساسية مثل القلق والتوتر والخوف والصدمة، يمكن أيضًا أن تحدث الكوابيس بسبب بعض عوامل نمط الحياة، وإليك بعض الأسباب الشائعة وراء الكوابيس، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". 10 أسباب تجعلك تمر بالكوابيس ​1. التوتر والقلقالتوتر والقلق من أكثر الأسباب شيوعًا لتجربة الكوابيس، عندما يكون العقل مثقلًا بالأفكار والمخاوف السلبية ، يمكن أن يؤثر ذلك على نوعية النوم ويسبب أحلامًا حية ومخيفة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب التوتر في إفراز الجسم لهرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين ، مما قد يؤدي إلى زيادة الكوابيس.

2. الصدمة واضطراب ما بعد الصدمةغالبًا ما يعاني الأشخاص الذين عانوا من صدمة أو يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) من الكوابيس، تعطل الصدمة قدرة العقل على الشعور بالأمان أثناء النوم ويمكن أن تؤدي إلى أحلام قوية ومفعمة بالحيوية تثير ذكريات الماضي.

3. الأدويةيمكن أن تسبب بعض الأدوية ، مثل مضادات الاكتئاب وحاصرات بيتا وأدوية ضغط الدم ، أحلامًا حية وكوابيس، يمكن أن تؤثر هذه الأدوية على الناقلات العصبية في الدماغ التي تنظم النوم والأحلام.

4. اضطرابات النوميمكن لاضطرابات النوم ، مثل انقطاع النفس أثناء النوم ، ومتلازمة تململ الساق أن تعطل نوعية النوم وتسبب الكوابيس، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم من انقطاع التنفس أثناء النوم ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي التسبب في أحلام حية.

5. تعاطي المخدراتيمكن أن يتسبب تعاطي المخدرات ، بما في ذلك الكحول والمخدرات والأدوية مثل الحبوب المنومة ، في حدوث الكوابيس، يمكن أن تتداخل هذه المواد مع قدرة الدماغ على تنظيم نوم الريم ، مما يؤدي إلى أحلام وكوابيس شديدة.

6. التغيرات في أنماط النومعندما تكون هناك تغييرات في أنماط النوم ، مثل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو العمل بنظام المناوبة ، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي للجسم، يمكن أن يسبب هذا الاضطراب كوابيس وأحلامًا حية.

7. بيئة نوم سيئةيمكن أن تسبب بيئة النوم السلبية الكوابيس، قد يكون هذا بسبب عوامل مثل البيئة الصاخبة أو الفراش غير المريح أو درجات الحرارة شديدة الحرارة أو البرودة.

8. قلة النوميمكن أن يؤثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو قلة النوم على قدرة الدماغ على تنظيم الأحلام يمكن أن يسبب هذا الكوابيس ، خاصة عندما يقترن بضغوط أخرى.





9. بعض الأطعمةيمكن أن تسبب أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات الكوابيس على سبيل المثال ، تناول وجبة دسمة قبل النوم مباشرة يمكن أن يسبب عسر الهضم ويؤدي إلى الكوابيس.





10. الحالات الطبيةيمكن للحالات الطبية مثل الصرع ومرض باركنسون ومرض الزهايمر أن تسبب الكوابيس. يمكن أن تؤثر هذه الظروف على قدرة الدماغ على تنظيم النوم والأحلام.