رجيم المشروبات الحارقة فى العيد رشاقة بدون حرمان

بيروت - نادين محمد -

إذا كنت تخططين للاستمرار في اتباع الرجيم في عيد الاضحى للاستمتاع برشاقتك؛ إذ يساعدك الرجيم التالي على الاستمتاع بتناول طعامك في العيد والحفاظ على رشاقتك في الوقت نفسه

هذا رجيم غذائي لمدة 7 أيام لاستكمال مشوار الرشاقة بأقل مجهود فهو يعتمد بشكل أساسي على الألياف ولحوم بدهون أقل بجانب مشروبات التخسيس الهاضمة والحارقة للدهون لسرعة الهضم وإنقاص الوزن.

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خطة رجيم عيد الأضحى لـ7 أيام

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اليوم الأول

إفطار اختياري من الآتي...

طبق شوفان بلبن قليل الدسم + ملعقة عسل أبيض

أو بيضة مسلوقة + طبق سلطة خضراء +1 توست سن

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أو كوب قهوة بملعقة سكر واحدة ولبن خالي الدسم + 2 قطعة بسكويت ريجيم

سناك...

ثمرة فاكهة +كوب من القرفة بالزنجبيل

الغداء...

شريحتان من لحم الستيك المشوي + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز بسمتي

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أو 3 ملاعق من الفتة + شريحة من اللحم المسلوق

بين الغداء والعشاء...

كوب من بذور الكتان

العشاء

كوب زبادي خالي الدسم

اليوم الثاني

الإفطار

بيضة مسلوقة + 2 شريحة نستو لايت

الغداء...

شريحة كبدة مشوية أو ستيك مشوي بتلو + طبق سلطة خضراء + نصف رغيف من الخبز أو 3 ملاعق من الأرز الأبيض

العشاء...

كوب زبادي +ثمرتين من الفاكهة

اليوم الثالث...

الإفطار...

شريحة من التوست الدايت +50 جراماً من الجبن الخالي الدسم + بيضة مسلوقة

بين الإفطار والغداء

كوب من القرفة

الغداء

طبق من الخضار السوتيه +شوربة لحم أو دجاج بدون دسم + طبق سلطة خضراء

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العشاء...

كوب من الزنجبيل والليمون + طبق من سلاطة الفواكه

اليوم الرابع

الإفطار

بيضة مسلوقة + قهوة أو نسكافيه بملعقة سكر واحدة + طبق سلطة خضراء

الغداء

طبق خضار سوتيه + شريحة صغيرة من المكرونة الفرن

بين الغداء والعشاء...

ثمرة فاكهة

العشاء...

توست رجيم + شريحة نستو لايت

ثم نقوم بتكرار الأيام مرة أخرى ..