رجيم العيد لضبط الوزن

بيروت - نادين محمد - تريدين القليل من الحرية في العيد، ولا تستطيعين حرمان نفسك من تناول كعك وحلويات العيد ولكن مع الحفاظ على رشاقتك. إليك رجيم لضبط الوزن في العيد لا يحرمك من تناول كعك وحلويات العيد، ويساعدك على ضبط الوزن في العيد.

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أول يوم العيد:



الإفطار: قطعة كحك لايت وبدون مكسرات وبقليل من السكر + كوب شاي بدون سكر.

بعد ساعتين: كوب شاي أخضر بالنعناع.

الغذاء: طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز بني + قطعة سالمون مشوي.

العشاء: كوب زبادي لايت.

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اليوم الثاني للعيد:



الإفطار: قطعتان من بسكويت + كوب لبن رائب.

الغداء: علبة تونة بدون زيت + نصف رغيف سن +طبق سلاطة خضراء.

العشاء : 3 شرائح بطيخ.

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ثالث أيام العيد:



الإفطار: قطعتان من البسكويت + كوب قهوة بدون سكر.

بعد ساعتين : كوب شاى أخضر.

الغداء: شريحتان من سمك مطهو على البخار مع الخضراوات + 3 ملاعق أرز بني

العشاء: بيضة مسلوقة + 1 توست سن.