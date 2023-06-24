شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ارتفاع الكوليسترول.. 5 علامات يمكن أن تظهر فى عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي الكوليسترول غير المنضبط إلى مضاعفات صحية خطيرة، ولذلك ابحث عن هذه الأعراض في عينيك للبقاء في أمان.

ما هو الكوليسترول

وفقًا لموقع "healthsite"، إنها مادة شمعية موجودة في الدم، يحتاج الجسم إلى الكوليسترول، وهو حمض دهني أساسي.

هل نحتاج إلى الكوليسترول؟

يتم تصنيع جدران الخلايا والهرمونات بما في ذلك هرمون الاستروجين والتستوستيرون وفيتامين د باستخدام الكوليسترول.

الكوليسترول والعينين: ما الرابط؟

يمكن أن يتراكم الكوليسترول الزائد في العين وحولها. هذا يؤدي إلى مجموعة من الأعراض.

أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في العين

تشمل أعراض ارتفاع الكوليسترول في العين لويحات صفراء وحلقات بيضاء حول القرنية و "ضربات صغيرة".

الودائع الصفراء حول العيون

عادة ما ترتبط هذه الحالة بزيادة نسبة الكوليسترول الضار في مجرى الدم.

قوس أبيض أو رمادي حول القرنية

قوس القرنية هو عرض آخر مرتبط بالكثير من الكوليسترول في نظامك.

جلطة دموية غير عادية

انسداد الوريد الشبكي، أو جلطة دموية تسد الوريد الرئيسي في عينك ، وبالتالي تمنع التدفق الطبيعي للدم إلى شبكية العين.

تشكيل لوحة الشمع

يمكن أن تتراكم اللويحة الصفراء الشمعية في شرايين العين ، عادةً عند النقطة التي تنقسم عندها إلى قسمين.

علامات الجلد بالقرب من القرنية

إذا لاحظت هذه العلامة النادرة للكوليسترول حول عينيك ، فتأكد من استشارة الطبيب على الفور.

كيف تحافظ على سلامتك؟

إذا كنت قلقًا بشأن الكوليسترول لديك أو لديك أحد هذه الأعراض ، فمن الجيد زيارة طبيبك.