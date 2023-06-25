شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق صحية للحصول على شعر صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعر القصير أو الشعر الطويل من الأشياء التي تهم الجنسين، وإليك بعض الأشياء الفعالة وفقًا لموقع "Thehealthsite" وهناك أبرز الطرق للحفاظ على صحة الشعر فى الصيف.

اغسل شعركاغسلي شعرك حسب نوع شعرك. إذا كان شعرك جافًا مرة أو مرتين في الأسبوع أو إذا كان شعرك دهنيًا ، فيوصى بالغسيل يوميًا.

تزييت الشعردهن شعرك دائمًا بالزيت قبل غسله. هذا سوف يساعد على إبقائه مشروطًا.

ضعي مصل الشعراستخدمي مصل الشعر بعد غسل الشعر.

مقشر فروة الرأس بالصباراستخدمي الصبار لفرك فروة رأسك مما يزيد من نمو الشعر والدورة الدموية والتخلص من تعرق فروة الرأس.

حمام الثلجيزيد الماء المثلج اللمعان ويساعد على التخلص من التجعد. كرر هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع.

خل حمض التفاحخل التفاح يساعد في التخلص من قشرة الرأس والماء العسر. ضعيه بعد ترطيب شعرك ، ودلكي لمدة دقيقتين ثم اشطفيه.

الحصول على تقليم للشعر إذا انتهيت من الحصول على نهايات متقصفة خلال الصيف ، ففكر في الحصول على تشذيب.

يغسل الزباديالزبادي الطازج على الشعر وفروة الرأس يمكن أن يفعل المعجزات. يوضع لمدة 20 دقيقة ثم يشطف.