شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مكسرات وفواكه مجففة هتساعدك فى رحلة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون المكسرات والفواكه الجافة وجبة خفيفة ممتازة لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، فهي لا تحتوي فقط على نسبة عالية من البروتين ما يساعد على كبح الجوع والشعور بالشبع لفترة أطول، ولكنها تحتوي أيضًا على دهون صحية وعناصر مغذية أخرى مفيدة للجسم، وإليك الأطعمة الجافة والمكسرات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن، وفقًا لما نشره موقع "ndtv". أفضل 7 مكسرات وفواكه مجففة للمساعدة في تسريع رحلة إنقاص الوزن ​1. اللوزاللوز مصدر كبير للبروتين والدهون الصحية ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الجوع والشعور بالشبع، كما أنها تحتوي على ألياف مهمة لصحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، أظهرت الدراسات أن تناول اللوز بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن وتحسين التكوين العام للجسم.

2. الفستقالفستق هو مصدر ممتاز آخر للبروتين والدهون الصحية، كما أنها منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية مقارنة بالمكسرات الأخرى ، مما يجعلها وجبة خفيفة رائعة لفقدان الوزن، أظهرت الدراسات أن تناول الفستق يمكن أن يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية بشكل عام وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.

3. الكاجويحتوي الكاجو على نسبة عالية من الدهون والبروتينات الصحية ، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع والرضا، كما أنها تحتوي على المغنيسيوم المهم لصحة العظام ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، ومع ذلك ، فإن الكاجو مرتفع نسبيًا في السعرات الحرارية ، لذلك من المهم تناوله باعتدال.

4. الجوزالجوز مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي مهمة لصحة الدماغ ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الجوع وتجعلك تشعر بالشبع، أظهرت الدراسات أن تناول الجوز بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية بشكل عام وتحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

5. البرقوقالبرقوق غني بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم الهضم وتجعلك تشعر بالشبع،كما أنها تحتوي على مادة البوليفينول ، وهي مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، أظهرت الدراسات أن تناول البرقوق بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل دهون البطن.

6. التمرالتمر غني بالألياف ويمكن أن يساعد في تنظيم الهضم. كما أنها مصدر جيد للبوتاسيوم المهم لصحة القلب، ومع ذلك ، فإن التمر يحتوي أيضًا على نسبة عالية نسبيًا من السعرات الحرارية ، لذلك من المهم تناوله باعتدال.

7. الزبيبالزبيب مثل التمر هو مصدر آخر كبير للألياف ويساعد على تنظيم الهضم،كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم. ومع ذلك ، مثل التمر ، فإن الزبيب مرتفع نسبيًا في السعرات الحرارية ، لذلك من المهم تناوله باعتدال.