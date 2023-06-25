شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت السمنة وباء عالميا ، ووصلت إلى أبعاد تنذر بالخطر في السنوات الأخيرة، لا يقتصر تأثير مؤشر كتلة الجسم الزائد على تأثيرات ضارة على الصحة العامة فحسب ، بل يرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بزيادة القابلية للإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض. من بين هؤلاء ، كان الارتباط بين السمنة والسرطان راسخًا ، مع التحديثات المستمرة من الدراسات العلمية التي تعزز الارتباط المقلق، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أكدت العديد من الدراسات أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم هو عامل خطر معروف للعديد من الأمراض المزمنة والوفيات، فإن الارتباط بين زيادة مؤشر كتلة الجسم وأنواع معينة من السرطان هو الذي أثار قلقًا كبيرًا، يعد سرطان المريء (سرطان الغدة الدرقية) والقولون والمستقيم والكلى والبنكرياس والمرارة (عند الإناث) وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث وسرطان المبيض وسرطان بطانة الرحم من بين الأمراض المرتبطة بشدة بالسمنة.

بينما ثبت أن النظام الغذائي يعزز نمو الورم بشكل مباشر ، فإن الصلة الرئيسية بين السمنة وهذه السرطانات تكمن في زيادة الالتهابات المزمنة والتغيرات في مجموعات الخلايا المناعية السمنة ، التي تتميز بوفرة العناصر الغذائية ، لا تزال تحمل العديد من الألغاز فيما يتعلق بالتكيف والتفاعل بين الخلايا السرطانية والمناعية في هذه البيئة الغذائية المتغيرة.

ألقت دراسة عالمية واسعة النطاق الضوء على حجم القضية، وكشفت أن ما يقرب من 3.6٪ من جميع أنواع السرطان (باستثناء سرطان الجلد غير الميلانيني) ، أو 13٪ من جميع السرطانات المرتبطة بالسمنة ، يمكن أن تُعزى إلى زيادة مؤشر كتلة الجسم لدى البالغين، تُرجم هذا إلى ما يقدر بنحو 481 ألف حالة سرطان جديدة بين الرجال والنساء ، والتي يحتمل أن تكون ناجمة عن زيادة مؤشر كتلة الجسم، ويشار إلى أن سرطان الثدي بعد سن اليأس والجسم الرحمي والقولون استحوذ على 73٪ من إجمالي الحالات المنسوبة للإناث ، بينما ساهم سرطان الكلى والقولون في 66٪ من جميع الحالات المنسوبة عند الذكور.

من المثير للقلق أن 64٪ من جميع حالات السرطان العالمية المتعلقة بزيادة مؤشر كتلة الجسم وجدت في الغالب في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا ، مع مساهمة جنوب شرق آسيا بنسبة 2٪ فقط.

تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن 35٪ من السكان البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق يعانون من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 25 كجم / م 2) ، مع تصنيف 12٪ على أنهم يعانون من السمنة .

في حين أن الانتشار الحالي لمؤشر كتلة الجسم الزائد يبلغ حوالي 10٪ في العديد من البلدان الآسيوية والأفريقية ، فإن دول المحيط الهادئ مثل جزيرة كوك وناورو أبلغت عن أعلى معدل انتشار ، حيث تجاوز 90٪ ، تليها الدول المتقدمة الأخرى مثل الهند ، يُقدَّر انتشار السمنة لدى البالغين حاليًا بحوالي 5٪ ، ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040. ومن المقلق أن انتشار زيادة الوزن والسمنة في الهند آخذان في الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي.

إذا اعتبرنا أن العلاقة بين زيادة مؤشر كتلة الجسم والسرطان هي السبب والنتيجة ، فإن النمط الحالي لزيادة وزن السكان يقدم نظرة قاتمة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة وباء السمنة ، فمن المرجح أن يزداد عبء السرطان بشكل كبير في المستقبل، ومع ذلك ، فإن الفهم المتزايد لتأثيرات السمنة والنظام الغذائي على البيئة الدقيقة للورم يوفر الأمل في تطوير أهداف ومقاربات جديدة لمعالجة حدوث وتطور وعلاج هذه السرطانات المتفاقمة للسمنة.

في الختام ، فإن ارتفاع معدلات السمنة إلى أبعاد وبائية يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة. يتطلب الارتباط القوي بين زيادة مؤشر كتلة الجسم وزيادة القابلية للإصابة بأمراض مختلفة ، وخاصة السرطان ، اهتمامًا فوريًا. يجب على الحكومات والمتخصصين في الرعاية الصحية والأفراد توحيد الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة.

تعتبر التدخلات الفعالة ، بما في ذلك حملات التوعية العامة ، وتحسين الوصول إلى الأطعمة المغذية ، وزيادة فرص النشاط البدني ، حاسمة في الحد من وباء السمنة، من خلال إعطاء الأولوية للوقاية واعتماد أنماط حياة أكثر صحة ، يمكننا عكس مسار هذا الاتجاه المزعج وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر صحة.