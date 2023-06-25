شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة طبية.. لا علاقة بين كتلة الجسم ووجود أمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت دراسة أمريكية نشرتها CNNتدعو إلى الابتعاد عن مؤشر كتلة الجسم كمقياس للمخاطر الصحية الفردية، فقد تبنت الجمعية الطبية الأمريكية سياسة جديدة بشأن المؤشر الأسبوع الماضي، لافتة إلى "القيود المهمة المرتبطة بالاستخدام الشائع لمؤشر كتلة الجسم في البيئات السريرية"، ومستشهدة بـ"ضررها التاريخي" و"استخدامها للتمييز العنصري".

وكتبت الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) يعتمد بشكل أساسي على البيانات التي تمّ جمعها من الأجيال السابقة من السكان البيض غير اللاتينيين وفي حين أنه "مرتبط جدًا بكمية كتلة الدهون لدى عموم السكان" أفادت الجمعية، أنه "يفقد هذه القدرة على التنبؤ لدى تطبيقه على المستوى الفردي".

وأوضحت الدكتورة شانون أيمز، أستاذة الطب المساعدة التي تركز على إدارة الوزن بكلية الطب في جامعة كارولينا الشمالية، أنها تستخدم مؤشر كتلة الجسم بالتوازي مع معايير أخرى مثل نظام إدمونتون لتصنيف السمنة، وزيارة المريض لمدة تصل إلى ساعة. مع وضع خطة تلائم كل مريض على حدة.

وشرحت أن السمنة، أسوة بأمراض أخرى، معقدة ولا يمكن قياسها بوسيلة واحدة"، مشيرة إلى أن هناك مستويات شدة مختلفة وتابعت هناك أشخاص يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ولم يعثر لديهم على دليل وجود مرض مرتبط عادة بارتفاع الوزن مثل ارتفاع ضغط الدم، وتوقف التنفس أثناء النوم، ومرض السكري من النوع

وأضافت: "لكن ثمة أشخاصًا يعانون من ارتفاع طفيف في مؤشر كتلة الجسم، ويعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي التي يحتمل أن تستجيب لفقدان الوزن".

وأقرت سياسة الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) بهذه القيود، مشيرة إلى أن مؤشر كتلة الجسم لا يفرق بين كتلة الجسم النحيلة والدهون، وأنه لا يأخذ بالحسبان الفروق بين المجموعات العرقية، والإثنية، والجنس، والأشخاص من مختلف الشرائح العمرية.

مؤشر كتلة الجسم لا يأخذ في الحسبان أيضًا الأماكن التي يحمل فيها الناس الدهون، وهو أمر بات يدل بشكل واضح على المخاطر الصحية في العقود القليلة الماضية.

إذا كنت تحمل الكثير من الدهون في بطنك وحول أعضائك، أو الدهون الحشوية، فهذا أمر سيء ، وإذا كان لديك دهون في وركيك وساقيك وفخذيك ومؤخرتك الخلفية، فهذا في الواقع ليس سيئًا بل جيدًا".

بعبارة أخرى فإن امتلاك جسم "على شكل تفاحة" يشكل "عامل خطر أكثر بكثير من كونه على شكل كمثرى".

وتميل المجموعات المختلفة إلى حمل الدهون بشكل مختلف ، والنساء ذوات البشرة الداكنة يمِلن إلى تخزين المزيد من الدهون في الجسم حول الوركين والفخذين مقارنة مع النساء بيض البشرة، اللواتي يحملن الدهون بشكل مركزي حول الخصر، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، في حين لديهنّ مؤشر كتلة الجسم عينه.

وأوضح أن هذا هو المكان الذي يمكن أن يؤدي فيه الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم إلى الإضرار بمجموعات معينة.

وذكر أنه إذا تم استخدام مؤشر كتلة الجسم للمساعدة على تحديد معدلات التأمين على الحياة، مثلًا، فقد يكون لديك نساء بشرتهنّ ملونة ولديهن حجم جسم أكبر، لكن يتمتعن بصحة جيدة من الناحية الأيضية فيحصلن على أقساط أعلى، مقارنة مع النساء الأخريات اللواتي قد يكون مؤشر كتلة الجسم لديهنّ أدنى لكن لديهن دهونًا في أماكن مختلفة.

وتابع لا أعتقد أن مؤشر كتلة الجسم كإجراء في حد ذاته، عنصري. لكن عمومًا، ليس من الجيد استقراء النتائج من مجموعة إلى أخرى من دون التحقق من صحة العلم على السكان المستهدفين.

واقترحت الجمعية استخدام قياسات أخرى للمخاطر الصحية بالتوازي مع مؤشر كتلة الجسم، مثل محيط الخصر، وقياسات الدهون الحشوية، وتكوين الجسم، والعوامل الوراثية والتمثيل الغذائي.

وقالت الدكتورة ويلا هسو، أستاذة الطب ومديرة مركز أبحاث السكري والتمثيل الغذائي في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، أنّ "الأهم من مؤشر كتلة الجسم، برأيي، يتمثل بإذا كان أي مريض يعاني من متلازمة التمثيل الغذائي". واستشهدت بارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، وانخفاض مستويات ما يسمى بالكوليسترول الجيد، ومرض السكري، أو مقدمات السكري، وارتفاع ضغط الدم، أو الدهون الزائدة في الكبد.

وأضافت أن "هذه المكونات تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ضمنًا النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب"، مشيرة إلى أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يمكن أن يدفع الطبيب إلى التحقق من هذه العوامل وتقديم العلاج.

ورغم أن حدود مؤشر كتلة الجسم مفهومة جيدًا، إلا أن بعض الأطباء يقولون إنه سيكون من الصعب استبداله تمامًا.

وتوسّع الدكتور لويس أرون، مدير مركز التحكم الشامل بالوزن بكلية الطب وايل كورنيل، في هذه الفكرة موضحًا أنّ "هناك طرقًا أخرى لتقييم دهون الجسم، لكنها ليست سهلة ورخيصة مثل مؤشر كتلة الجسم، ولفت إلى "أنني لست متأكدًا من أنه يمكننا التخلص من مؤشر كتلة الجسم إلى أن يصبح لدينا إجراءات أخرى سهلة الاستخدام".