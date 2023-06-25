شكرا لقرائتكم خبر عن العمل من المنزل.. هل يؤثر على الصحة النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العمل من المنزل ليس هو نفسه العمل من المكتب. ومع ذلك ، خلال فترة الوباء ، اضطرت الشركات إلى إدخال مفهوم "العمل من المنزل" لأسباب واضحة والتى استمرت حتى الآن.

وفقا لموقع " webmd" على الرغم من أنه الآن ، في عالم ما بعد الجائحة ، رحبت بعض الشركات بموظفيها بالعودة إلى مناصبهم ، إلا أن هناك العديد من الشركات الأخرى التي لا تزال تتبع نموذج العمل من المنزل أو نموذج العمل الهجين، هذا لا يوفر فقط الكثير من النفقات للموظفين ولكن للشركة أيضًا.

علاوة على ذلك ، فإنه يأتي مع الكثير من الفوائد الصحية أيضًا مثل تقليل التعرض للتلوث والأشعة فوق البنفسجية ، وتقليل المركبات على الطرق ، مما يترجم إلى تقليل التلوث ، والمزيد من الوقت الذي تقضيه مع أفراد الأسرة والقدرة على العمل في ظل إجراءات مرنة.

لكن دعونا لا ننسى أن العمل بدوام كامل من المنزل يمكن أن يؤثر بشدة على الصحة العقلية. لا يعيش الجميع مع عائلاتهم ، وبالنسبة لهم ، يمكن أن تسبب العزلة شعورًا بالوحدة الشديدة .

علاوة على ذلك ، يعاني الكثير من الأشخاص من أوضاع معيشية غير مريحة وليس لديهم مساحة عمل مناسبة، يستفيد هؤلاء الأشخاص أكثر من بيئة المكتب وحرمانهم مما قد يؤثر على صحتهم العقلية وإنتاجيتهم. ما هي الآثار الأخرى للعمل من المنزل؟ دعونا نكتشف ذلك.





كيف يؤثر علينا العمل من المنزل؟توفر مساحة العمل المكتبية الدعم العقلي للرؤساء والزملاء والأصدقاء. هذا شيء لا يمكننا العثور عليه أثناء العمل من المنزل وسيجعل الناس يشعرون بالوحدة وعدم القدرة وعدم الرغبة في التواصل، قد يجعل النقص المفاجئ في التواصل والدعم الناس يشعرون أنه ليس لديهم من يلجأون إليه إذا كانوا في أزمة.





التكيف مع البيئة الجديدة يستغرق وقتًايستغرق الأمر وقتًا للتكيف مع بيئة العمل من المنزل خاصةً إذا كان التبديل مفاجئًا. لا يتمتع كل شخص بمساحة عمل مناسبة وخصوصية كافية لضمان أقصى إنتاجية. الأسرة جيدة ولكن يمكنها أيضًا إعاقة الحالة المزاجية والإنتاجية.





الاستخدام الزائد للتكنولوجياالشكل الوحيد للتواصل مع العمال هو من خلال التكنولوجيا وهذا يزيد من كمية استخدام التكنولوجيا كل يوم. في العمل العادي من يوم المكتب ، هذا شيء يحاول الناس تقييده. لكن العمل من المنزل لن يسمح بذلك ، كما أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا ليس مفيدًا للصحة. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإرهاق.





يمكن أن يؤدي إلى القلق والتوتر والاكتئابتعد الاتصالات والمحادثات الافتراضية نعمة عظيمة للبقاء على اتصال مع العائلات والأقارب والأصدقاء لمسافات طويلة. ولكن ، لا يمكن أن تحل محل المحادثات الشخصية والاتصال بشكل دائم. تشير الدراسات إلى أن العزلة ترتبط بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والأعراض الجسدية الأخرى.

عندما يعمل الناس من المنزل إلى أجل غير مسمى ، فليس لديهم في الأساس روتين محدد. كثير من الناس غير قادرين على إنهاء عملهم في غضون 9 ساعات المنصوص عليها لأنه لا يوجد اندفاع لمغادرة المكتب.

ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص إلى العمل طوال اليوم والقيام بعمل إضافي أيضًا، لا يوجد توازن وتبدأ الحدود بين العمل والمنزل في التلاشي. حتى أن بعض الأشخاص يقومون بمهام متعددة في أعمالهم المكتبية والمنزلية ، وبسبب ذلك ينتهي بهم الأمر أيضًا إلى العمل طوال اليوم..