شكرا لقرائتكم خبر عن السر فى لون ملابسك.. الأحمر والأزرق والأسود يجذب الناموس إليك والأبيض يطرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي لون ملابسك إلى جذب البعوض، وما يجب ارتداؤه للحماية، فعلى الرغم من أنه لا يمكنك تجنب البعوض تمامًا، إلا أن هناك بعض التدخلات التي قد تجعلك أقل جاذبية للبعوض، بما في ذلك تجنب ارتداء ألوان معينة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express، يشرح الدكتور زوي سبب انجذاب البعوض إلى اللون الأحمر.

سواء كنت تقضي نزهة في حديقتك المحلية أو تستمتع بالمشروبات في الهواء الطلق، يمكن أن يعيق البعوض الأنشطة الصيفية في الهواء الطلق بسهولة، كما تزدهر الحشرات القارضة في الطقس الحار ويمكن أن تهاجم أي مكان من حديقتك إلى غرفة نومك.

لحسن الحظ، يمكن لمجموعة واسعة من المنتجات التي تستهدف طرد البعوض أن تساعد في إبعاد مصاصي الدماء، ومع ذلك، قد تكون هناك طريقة أسهل وأرخص لإبعاد الحشرات الأقل تفضيلاً لدى الجميع، لا يبدو أن البعوض لديه فصيلة دم مفضلة فحسب، بل يحب أيضًا بعض الألوان أفضل من غيرها.

هذا يعني أن التخطيط لما سترتديه قبل مغامراتك المسائية يمكن أن يوفر لك الحماية من القاتل، يفضل البعوض المناطق المظلمة، مما يعني أنه ينجذب أيضًا إلى الملابس الداكنة، فإذا كان دولابك تهيمن عليه الألوان السوداء أو الزرقاء الداكنة، فقد يكون الوقت قد حان للبحث عن تلك القطع البيضاء وذات الألوان الفاتحةن والتي يمكن أن يساعد ارتداء هذه الألوان في صد البعوض.

قال زاهد عدنان، من كتاب ، Homes & Gardens أن الملابس البيضاء يمكن أن تبرد الجلد بطريقة يمكن أن تساعد في درء الحشرات المزعجة، مضيفا، "الألوان الداكنة تميل إلى الاحتفاظ بالحرارة، وينجذب البعوض إلى الحرارة وثاني أكسيد الكربون، الذي ينبعث منه بشكل طبيعي، لذلك، فإن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة يمكن أن يجعلك أقل جاذبية للبعوض"، مضيفا،أنه يجب عليك التفكير في صنع أثاثك الخارجي أو حتى النباتات ذات الأوان الفاتحة في حديقتك.

تقول الدكتورة زوي ويليامز، إن اللون الآخر الذي يجب تجنب ارتدائه خلال أمسيات الصيف هو اللون الأحمر، لذلك، تجنب هذا اللون عند اختيار ملابسك الصيفية يمكن أن يساعدك أيضًا، في حين أن تبديل دولاب ملابسك الصيفية يمكن أن يساعد في تقليل خطر التعرض للعض .