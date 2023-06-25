شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لمنع خلل الهرمونات بالجسم.. منها تناول البروتينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ علي الصحة العامة بشكل عام ،وعلي التحكم في هرمونات الجسم بشكل خاص، فإن الهرمونات هي الناقل الكيميائي لجسمك الذي ينتقل في مجرى الدم إلى الأنسجة أو الأعضاء، فللهرمونات تأثير كبير، ليس فقط على مزاجك، ولكن أيضًا على صحتك العامة بما في ذلك الوزن والشهية ودورة الحيض والحمل والغدة الدرقية، وذلك وفقًا لما نشره موقع food.ndtv.

طرق طبيعية لموازنة الهرمونات في الجسم 1. تناولي كمية كافية من البروتينيعتبرالبروتين أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في بناء وإصلاح العضلات وإدارة وزن الجسم. إلى جانب ذلك، فإنه يوفر أيضًا الأحماض الأمينية الأساسية لجسمك لإنتاج هرمونات الببتيد المشتقة من البروتين.

2. تحميل الكثير من الأليافكما ذكرنا سابقًا ، من المهم أن ينتج جسمك ما يكفي من الهرمونات للعمل بشكل صحيح. لكن يجب أن تعلم أيضًا أن الهرمونات الزائدة يمكن أن تكون خطر. وبالتالي ، من المهم تحميل الألياف لربط تلك الهرمونات الزائدة وإخراجها من الجسم عبر القولون. إذا لم يتم التخلص منها ، فقد يتم امتصاصها مرة أخرى في جسمك مما يؤدي إلى اختلال التوازن.

3. موازنة مستويات الصوديوم البوتاسيوم والصوديوم نوعان من الإلكتروليتات التي تساعد جسمك على العمل بشكل طبيعي والحفاظ على مستويات السوائل والدم في الجسم. إذا حصل الجسم على كمية أقل من البوتاسيوم ومزيد من الصوديوم ، يحدث خلل ، وغالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. والهرمون الذي يبقيه تحت الفحص هو الألدوستيرون. وبالتالي ، من المهم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم كل يوم للحفاظ على توازن الماء والملح في الجسم.

4. تناول الكالسيوم بانتظاميرتبط الكالسيوم ارتباطًا مباشرًا بزيادة أو انخفاض خطر الإصابة بجسم الغدة الدرقية. عندما ينخفض مستوى الكالسيوم في الدم ، تنتج الغدد المزيد من هرمون الغدة الجار درقية. في حين أن تناول المزيد من الكالسيوم كل يوم يساعد في مراقبة إنتاج الهرمونات.

أظهرت الدراسات أيضًا أن الكالسيوم المتواجد في الحليب يساعد في استقلاب الإستروجين وله آثار إيجابية على عظامك وعضلات الحوض والثدي والجلد والشعر وغير ذلك.

5. تناولي مضادات أكسدة كافيةلجعل جسمك يعمل بشكل صحيح ، فإن العامل الأول الذي يجب أن تفكر فيه هو إزالة السموم. من المهم أن يتخلص الجسم من السموم لمنع الإجهاد التأكسدي والسماح للهرمونات بالتدفق في مجرى الدم.