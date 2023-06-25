شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الوزن فى عطلة نهاية الأسبوع أمر حقيقى.. 7 نصائح لتجنب ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة للعديد من الأشخاص، تعتبر عطلات نهاية الأسبوع مرادفة للاسترخاء والانغماس والاستراحة من الروتين، ومع ذلك، غالبًا ما تؤدي هذه العقلية المترفة إلى زيادة الوزن في نهاية الأسبوع.

يمكن أن يؤدي الجمع بين الأحداث الاجتماعية وتناول الطعام بالخارج وقلة النشاط البدني إلى إخراج عاداتك الصحية عن مسارها بسهولة، إذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على وزنك أو حتى التخلص من بعض الأرطال، فإليك بعض النصائح لمساعدتك على تجنب زيادة الوزن في نهاية الأسبوع وفقا لموقع " onlymyhealth".

نصائح لتجنب زيادة الوزن في عطلة نهاية الأسبوع 1. التخطيط للمستقبل

خذ بضع دقائق للتخطيط لأنشطة ووجبات نهاية الأسبوع، ابحث عن الوصفات الصحية، وأنشئ قائمة تسوق، وحضر وجبات الطعام مسبقًا، من خلال وجود خطة واضحة، ستكون أقل عرضة للاستسلام لخيارات الطعام المتهورة.

2. ابق نشطًا

استخدم عطلة نهاية الأسبوع كفرصة لممارسة الأنشطة البدنية التي تستمتع بها. اذهب في نزهة طويلة أو اركب دراجة أو جرب فصلًا جديدًا للياقة البدنية، لا يؤدي الحفاظ على النشاط إلى حرق السعرات الحرارية فحسب، بل يساعدك أيضًا على البقاء على دراية بجسمك وأهدافك الصحية.

3. كن منتبها لشرب الكحول

يمكن أن تكون المشروبات الكحولية مصدرًا مهمًا للسعرات الحرارية الخفية. قلل من تناولك للمشروبات الكحولية بالماء أو اختر الخيارات منخفضة السعرات الحرارية تذكر ، الاعتدال هو المفتاح.

4. تناول الطعام على شكل حصص

عند تناول الطعام بالخارج أو حضور التجمعات الاجتماعية ، ضع في اعتبارك أحجام الحصص، تدرب على التحكم في الكمية عن طريق ملء طبقك بتوازن الخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، تجنب العودة للوراء لثوانٍى ما لم تكن جائعًا حقًا.

5. حافظ على رطوبتك

في بعض الأحيان ، نخطئ في العطش بالجوع، حافظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء طوال اليوم، يمكن أن يساعد ذلك في منع تناول وجبات خفيفة غير ضرورية والإفراط في تناول الطعام.

6. إدارة الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد في كثير من الأحيان إلى الأكل العاطفي أو الإفراط في تناول الطعام، ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر ، مثل ممارسة التأمل أو ممارسة الهوايات أو قضاء الوقت مع أحبائك، سيساعدك تحديد أولويات الرعاية الذاتية على اتخاذ خيارات صحية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

7. احصل على قسط كافٍ من النوم

النوم الكافي ضروري للحفاظ على وزن صحي، اهدف إلى الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة، من المرجح أن يتخذ الجسم الذي يرتاح جيدًا خيارات صحية ويقاوم الرغبة الشديدة.

تذكر أنه من الجيد الاستمتاع بعطلات نهاية الأسبوع والانغماس في الاعتدال، المفتاح هو إيجاد توازن يتيح لك الاستمتاع مع الاهتمام بصحتك أيضًا، من خلال تنفيذ هذه النصائح وإدراك اختياراتك ، يمكنك تجنب زيادة الوزن في نهاية الأسبوع والبقاء على المسار الصحيح نحو أهدافك الصحية.