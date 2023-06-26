شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة اليوجا يوميا لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوجا هي أحد التمارين التي يمكن أن تساعدك في القيام بذلك، لا يمكن أن تساعدك ممارسة اليوجا المنتظمة على تطوير بنية بدنية قوية فحسب، بل تضمن أيضًا اتصالًا صحيًا بين الجسم والعقل.

اليوجا لجسمك: الفوائد العديدة لليوجا على صحتك

وفقًا لموقع " thehealthsite"، يجب على المرء أن يمارس اليوجا كل يوم ليرى القوة الحقيقية لها، أوصي الجميع بتخصيص وقت لممارسة اليقظة الذهنية / التأمل / وقت الهدوء .

فوائد اليوجا يجب أن تعرفها

تعد اليوجا والتأمل جزءًا مهمًا من جدول العمل الصحي لعدة أسباب:

الحد من التوتر

يُعرف كل من اليوجا والتأمل بقدرتهما على تقليل مستويات التوتر، في بيئة العمل ، يمكن أن يتراكم التوتر بسبب المواعيد النهائية وأعباء العمل المرتفعة والضغط المستمر، يمكن أن يساعد الانخراط في ممارسات اليوجا والتأمل في تهدئة العقل وإرخاء الجسم وتخفيف التوتر، مما يسمح للأفراد بمقاربة عملهم بعقلية أكثر وضوحًا وتركيزًا.

تحسين التركيز والإنتاجية

ثبت أن ممارسات اليوجا والتأمل المنتظمة تعزز التركيز والوضوح العقلي، من خلال دمج هذه الأنشطة في جدول العمل، يمكن للأفراد زيادة تركيزهم وزيادة الإنتاجية، يمكن أن يؤدي هذا إلى اتخاذ قرارات أفضل وحل المشكلات والأداء الوظيفي بشكل عام.

تعزيز الصحة البدنية

يمكن أن يؤدي الجلوس على المكتب لفترات طويلة إلى أمراض جسدية مختلفة ، مثل آلام الظهر وتوتر الرقبة وضعف الموقف، تتضمن اليوجا تمارين الإطالة والتقوية والموازنة التي يمكن أن تساعد في التخفيف من هذه المشكلات وتعزيز الصحة البدنية العامة، من خلال دمج اليوجا في روتين العمل ، يمكن للأفراد تحسين وضعيتهم وزيادة المرونة وتقليل مخاطر مشاكل العضلات والعظام المرتبطة بالعمل.

التوازن العاطفي

تشجع ممارسة اليوجا والتأمل على الوعي الذاتي واليقظة والتوازن العاطفي، في بيئة عمل متطلبة، من الضروري إدارة العواطف بشكل فعال للحفاظ على جو إيجابي ومتناغم، توفر اليوجا والتأمل أدوات وتقنيات لتنمية الذكاء العاطفي والمرونة والشعور بالهدوء الداخلي، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على العلاقات مع الزملاء وتحسن الرضا الوظيفي بشكل عام.

الطاقة والحيوية

ساعات العمل الطويلة والعمل الشاق يمكن أن يستنزف احتياطيات الفرد من الطاقة، يمكن أن تساعد ممارسات اليوجا والتأمل في استعادة مستويات الطاقة وزيادة الحيوية، من خلال تمارين التنفس اليقظ ، ووضعيات اليوجا، وتقنيات التأمل، يمكن للأفراد زيادة طاقتهم العامة وقدرتهم على التحمل، مما يسمح لهم بالحفاظ على التركيز والأداء في أفضل حالاتهم طوال يوم العمل.

الانسجام بين العمل والحياة

يعمل دمج اليوجا والتأمل في جدول العمل على تعزيز الانسجام الصحي بين العمل والحياة، من خلال تخصيص وقت مخصص للرعاية الذاتية ، يمكن للأفراد إعطاء الأولوية لرفاهيتهم ، وتقليل الإرهاق ، وخلق شعور بالتوازن بين مسؤوليات العمل والحياة الشخصية.

الغرض من ممارسة اليوجا يوميا

تسمح اليوجا والتأمل للشخص بالتعمق والتواصل مع جوهر كيانه - منظمة الصحة العالمية وهذا يمكن أن يؤدي إلى رؤى متغيرة للحياة وقوية بشكل لا يصدق لعيش حياة كاملة يغذيها الشغف والهدف.

زيادة المرونة والقدرة على التكيف

غالبًا ما تتضمن جداول العمل الشاقة تحديات غير متوقعة ومواعيد نهائية ضيقة ومواقف شديدة الضغط، يمكن أن يساعدك التأمل على بناء المرونة والقدرة على التكيف للتعامل مع هذه المطالب بشكل أكثر فعالية، من خلال الممارسة المنتظمة ، يمكنك تطوير إحساس أكبر بالقوة الداخلية والاتزان والقدرة على البقاء هادئًا تحت الضغط.