شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإصابة بعسر الهضم بالصيف.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون حرارة الصيف أو التعديلات الغذائية أو تغييرات نمط الحياة هي التي تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي في الصيف، وإليك بعض الأسباب التي تسبب عسر الهضم خلال فصل الصيف، وطرق التحكم فيها، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

1. التغييرات الغذائية

أحد الأسباب الرئيسية لزيادة عسر الهضم خلال فصل الصيف هو التحول في العادات الغذائية، عندما يصبح الطقس أكثر دفئًا، يصبح استهلاك الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة أكثر انتشارًا، من المعروف أن هذه الأنواع من الأطعمة تسبب أعراض عسر الهضم لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم ويمكن أن تهيج الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساهم استهلاك المشروبات الغازية ، التي يتم تناولها بشكل شائع خلال فصل الصيف ، في عسر الهضم.

2. الجفاف

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية خلال أشهر الصيف ، لكن الجفاف يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عسر الهضم، عندما لا تستهلك كمية كافية من الماء ، فقد يعاني الجهاز الهضمي من تكسير الطعام بشكل صحيح ، مما يسبب عدم الراحة وعسر الهضم، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تباطؤ حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

3. الحرارة والرطوبة

درجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الهضم، يحول الجسم بشكل طبيعي تدفق الدم بعيدًا عن الجهاز الهضمي لتبريد الأعضاء الحيوية الأخرى عند تعرضها للحرارة الزائدة، هذا التحويل لتدفق الدم يمكن أن يبطئ عملية الهضم ويؤدي إلى عسر الهضم ، قد يؤدي الطقس الحار إلى تناول الناس بسرعة أو تناول وجبة دسمة، وكلاهما يمكن أن يسهم في ظهور أعراض عسر الهضم .

4. التوتر والقلق

يمكن أن تسبب الإجازات الصيفية وخطط السفر والالتزامات الاجتماعية مستوى من التوتر والقلق لبعض الأفراد، يرتبط الإجهاد ارتباطًا وثيقًا بعسر الهضم ويمكن أن يعطل الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي، عندما يتم إطلاق هرمونات التوتر، يمكن أن تتداخل مع عملية الهضم وتؤدي إلى أعراض عسر الهضم.

نصائح للتحكم في عسر الهضم في الصيف: 1. راقب نظامك الغذائي

كن على دراية باختياراتك الغذائية وتجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة، اختر وجبات خفيفة غنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، الامتناع عن تناول المشروبات الغازية.

2. ابق رطبًا

اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على مستويات الترطيب المناسبة، تجنب الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على السكر أو الكافيين، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم عسر الهضم.

3. تناول الطعام ببطء وباعتدال

خذ وقتك في مضغ طعامك بشكل صحيح وتجنب الإفراط في الأكل، يمكن أن يساعد تناول وجبات صغيرة ومتكررة في منع عسر الهضم.

4. إدارة التوتر

انخرط في أنشطة تقليل التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتقليل تأثير الضغط على الجهاز الهضمي.