شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل التمارين لحرق السعرات الحرارية.. أبرزها ركوب الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمرين المنتظم هو أفضل حرق للسعرات الحرارية، سواء كنت ترغب في المشي في الصباح الباكر أو ممارسة الرياضة بقوة، تلعب التمارين دورًا في إدارة الوزن وفقدان الوزن، ويقول البعض إن التدريبات المكثفة التي تستخدم مجموعات عضلية مختلفة ستؤدي في النهاية إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية. ومع ذلك، فإن نوع التمرين، والشدة، والمدة، والعمر، والطول، والوزن جميعها تلعب دورًا، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

العوامل المؤثرة في حرق السعرات الحرارية العمر

يؤثر عمرك بشكل كبير على عدد السعرات الحرارية التي تحرقها، على سبيل المثال، إذا كان عمرك 40 عامًا وأقل رشاقة ، فستجد صعوبة أكبر في إنهاء تمرين عالي الكثافة مقارنة بعمر 18 عامًا، بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الأبحاث أن احتمالية بدء النشاط البدني الأسبوعي على الأقل تتراجع مع تقدم العمر.

شدة التمارين

تؤثر سرعة الانتقال بين المجموعات على معدل ضربات القلب، ما يؤثر على عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك، كلما زادت شدة التمرين، زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها.

ومع ذلك، فإن لياقتك البدنية تحد بشكل أساسي من عدد السعرات الحرارية التي يمكنك حرقها، على سبيل المثال، الأشخاص الذين يمكنهم حرق معظم السعرات الحرارية في الدقيقة هم من نخبة الرياضيين، وليسوا من البالغين العاديين.

مدة التمرين وسرعته

قد يعتمد عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أيضًا على المدة والسرعة. على سبيل المثال ، الجري سيحرق سعرات حرارية أكثر من المشي في نفس الدورة. المشي لمسافات أطول سيؤدي أيضًا إلى حرق أكثر خطورة للسعرات الحرارية.

تمارين لحرق السعرات الحرارية بشكل فعال الجري

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فإن الجري يعد خيارًا رائعًا. يمكنك حرق ما بين 566-839 سعرة حرارية في الساعة، وهو تمرين عالي التأثير يعمل أيضًا على تدريب عضلات ساقيك.

بالإضافة إلى ذلك، عند الجري، ترفع باستمرار من وزن جسمك عن الأرض ، مما يؤدي إلى ممارسة جسمك بالكامل. إذا كنت جديدًا في الجري ، ففكر في البدء بفترات من الجري بالتناوب مع الركض أو المشي اللطيف.

يمكنك أيضًا تجربة نسبة العمل إلى الراحة 1: 2. إذا كنت تبحث عن هدف طويل المدى ، ففكر في تعيين نصف ماراثون أو ماراثون كامل كهدف لك.

ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة

يمكن أن يساعدك ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة على حرق حوالي 568-841 سعرة حرارية في الساعة. بالإضافة إلى ذلك ، فهو تمرين للقلب بدون تأثير يمكن أن يساعد في تقوية ركبتيك وأوتار الركبة. ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة هو أيضًا تمرين فعال لتقليل الدهون في الجسم.

نط الحبل

نط الحبل طريقة ممتازة لحرق السعرات الحرارية في مدة قصيرة عن طريق إشراك الجسم كله في حركة العضلات. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يعزز كثافة العظام ، مما يحمي من هشاشة العظام وفقدان العظام.

من الأفضل أن تبدأ في التخطي ببطء ، في دفعات من 20 إلى 30 ثانية. بعد ذلك، بمجرد إتقان قلب المعصم والتوقيت، يمكنك زيادة سرعتك وطولك لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

السلالم

يمكنك حرق ما بين 452 و 670 سعرة حرارية في الساعة عن طريق صعود الدرج بمعدل 77 درجة في الدقيقة. السلالم طريقة رائعة لتمرين رجليك ووركيك ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.