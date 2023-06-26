شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للحفاظ على صحة الشعر أثناء الأجواء الرطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للرطوبة الشديدة أن تلحق الضرر بشعرنا، مما يؤدي إلى تجعد الشعر وترهله وتلفه بشكل عام، ومع ذلك، مع الرعاية المناسبة وبعض التعديلات البسيطة على روتين العناية بشعرك ، يمكنك الحفاظ على مظهرك رائعًا حتى في أكثر الظروف رطوبة، في هذه المقالة ، سوف نستكشف سبع نصائح أساسية للحفاظ على صحة الشعر وترويض تجعده في أوقات الرطوبة الشديدة.

الماء هو المفتاح

وفقًا لـ WebMd ، فإن الترطيب المناسب أمر حيوي للحفاظ على شعر صحي ، خاصة في الطقس الرطب، اشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك وشعرك من الداخل إلى الخارج، استخدم شامبو وبلسم مرطب يغذي ويرطب شعرك، ما يساعد على مكافحة آثار الرطوبة الزائدة.

منتجات تصفيف الشعر ضد التجعد

استثمر في منتجات تصفيف عالية الجودة مقاومة للتجعد المصممة خصيصًا لمكافحة التجعد الناتج عن الرطوبة. ابحث عن الأمصال أو الكريمات أو البخاخات التي تحتوي على مكونات مثل زيت الأرجان أو السيليكون ، والتي تخلق حاجزًا على جذع الشعر، وتمنع الرطوبة من الاختراق والتسبب في التجعد.

تجنب التصفيف بالحرارة

خلال الطقس الرطب، من الأفضل تقليل التصفيف بالحرارة قدر الإمكان. يمكن للحرارة المفرطة أن تتلف الشعر وتزيد من تجعده، لذا اختر أساليب التصميم بدون حرارة مثل الضفائر للتحديثات، إذا كان لا بد من استخدام أدوات تصفيف الشعر بالحرارة ، فتأكد من وضع بخاخ واقي من الحرارة قبل التصفيف لتقليل الضرر.

علاجات التكييف العميقة المنتظمة

لمكافحة آثار الرطوبة ، ادمج علاجات التكييف العميقة المنتظمة في روتين العناية بشعرك. يساعد التكييف العميق على استعادة الرطوبة وإصلاح التلف وتحسين الصحة العامة لشعرك، اختارى قناعًا أو علاجًا ترطيبًا عميقًا يناسب نوع شعرك واستخدميه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تسريحات الشعر الواقية

عندما تكون الرطوبة في ذروتها ، من الحكمة حماية شعرك من خلال تصفيفه بالضفائر أو غيرها من تسريحات الشعر الواقية، لا تحافظ هذه التصفيفات على شعرك بعيدًا عن الرطوبة الموجودة في الهواء فحسب، بل تساعد أيضًا في منع التلاعب المفرط والتكسر.

تجنب الإفراط في الغسل

في حين أنه من المهم الحفاظ على نظافة شعرك ، فإن الإفراط في الغسل يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية ويعطل توازن رطوبة الشعر. في الطقس الرطب ، اهدف إلى غسل شعرك كل يومين أو كل بضعة أيام ، حسب نوع شعرك. في أيام عدم الغسيل ، استخدمي الشامبو الجاف أو قومي بتجديد شعرك برشة خفيفة من الماء الممزوج بالبلسم الذي يترك على الشعر لتنشيط أقفالك.

النوم على الوسائد القطنية

يمكن أن تمتص أكياس الوسائد القطنية الرطوبة من شعرك ، مما يؤدي إلى تجعده وتشابكه، اختاري وسادات من الساتان أو الحرير بدلاً من ذلك ، لأنها تخلق احتكاكًا أقل وتساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في شعرك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ربط شعرك في كعكة فضفاضة أو تجديله قبل النوم يمكن أن يقلل الاحتكاك ويجعل شعرك أكثر قابلية للتحكم في الصباح.

باتباع هذه النصائح السبعة ، يمكنك والحفاظ على تجعده ، حتى في أصعب الظروف الرطبة، تذكر أن ترطب ، وتستثمر في المنتجات المضادة للتجعد ، وتبني أنماط الحماية ، والعناية بشعرك ، مع القليل من الجهد الإضافي والاستراتيجيات الصحيحة ، يمكنك الاستمتاع بشعر صحي وجميل على مدار السنة.