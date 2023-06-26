شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد صحية للتوت.. من صحة القلب إلى صحة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوت، مع لونه النابض بالحياة وطعمه الحلو، ليس فقط علاجًا لذيذًا ولكنه أيضًا قوة من العناصر الغذائية، التوت مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، سواء استمتعت بمفردها أو أضيفت إلى العصائر، أو مدمجة في أطباق مختلفة ، يمكن أن يساهم التوت في رفاهيتك بشكل عام.

فيما يلى حسب موقع "healthsite"، نستكشف سبع فوائد صحية رائعة للتوت تجعلها إضافة قيمة لنظام غذائي صحي.

غني بمضادات الأكسدة

توت العليق مليء بمضادات الأكسدة، وهي ضرورية لمكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، تساعد المستويات العالية من الأنثوسيانين والكيرسيتين وفيتامين ج في التوت على حماية الخلايا من التلف ، وتقوية جهاز المناعة، ومن المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

صحة القلب

وفقًا للبحث، يمكن أن يكون تناول التوت مفيدًا لصحة القلب. يساعد وجود مركبات الفلافونويد والبوليفينول في التوت على تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إدارة الوزن

بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى الحفاظ على الوزن أو إنقاصه ، يعد التوت خيارًا ذكيًا. هذا التوت منخفض في السعرات الحرارية وغني بالألياف ، مما يوفر الشعور بالامتلاء ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية. مزيج الألياف ومحتوى الماء في التوت يدعم الهضم الصحي وقد يساهم في أهداف إدارة الوزن.

تنظيم سكر الدم

يحتوي توت العليق على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أن له تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم، يساعد محتوى الألياف في التوت على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم ، مما يعزز استقرار مستويات السكر في الدم.

أظهرت الأبحاث أن تناول الألياف الغذائية قد يقلل من فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وكذلك يخفف الأعراض لدى الأشخاص المصابين به حاليًا.

يمكن أن يكون تضمين التوت في نظام غذائي متوازن مفيدًا بشكل خاص للأفراد المصابين بداء السكري أو أولئك الذين يتطلعون إلى إدارة مستويات السكر في الدم.

الوظيفة المعرفية

مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في التوت قد تدعم أيضًا صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية، تساعد هذه المركبات في الحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر والأمراض التنكسية العصبية، قد يساهم الاستهلاك المنتظم للتوت في تحسين الذاكرة والتركيز وصحة الدماغ بشكل عام.

صحة الجهاز الهضمي

توت العليق مصدر ممتاز للألياف الغذائية، ويعزز صحة الجهاز الهضمي. تضيف الألياف حجمًا كبيرًا إلى البراز، وتساعد في حركة الأمعاء المنتظمة، وتمنع الإمساك، علاوة على ذلك، يحتوي التوت على إنزيمات طبيعية تساعد في تكسير الكربوهيدرات المعقدة ، وتسهيل عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

صحة الجلد

مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الموجودة في التوت تقدم فوائد للبشرة. يساعد محتوى فيتامين سي في إنتاج الكولاجين، مما يساهم في مرونة الجلد ومظهره الشبابي. بالإضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة في حماية البشرة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وقد تساعد في تقليل علامات الشيخوخة ، مثل التجاعيد والبقع العمرية.

لا يقتصر توت العليق على إثارة براعم التذوق لديك فحسب ، بل يوفر أيضًا مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، من طبيعتها الغنية بمضادات الأكسدة إلى قدرتها على تعزيز صحة القلب، وإدارة الوزن، والوظيفة الإدراكية، تعد هذه الثمار إضافة قيمة لنظام غذائي جيد.

سواء كان التوت طازجًا أو مجمدًا أو مدمجًا في وصفات مختلفة ، يمكن أن يكون التوت طريقة غنية بالنكهات ومغذية لدعم رفاهيتك بشكل عام. لذا ، انغمس في هذه الفاكهة اللذيذة وجني الفوائد الصحية الرائعة التي تقدمها.