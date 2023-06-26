هل يمكن علاج حساسية الصدر نهائياً ..أسباب وأعراض إياك أن تهمليها

بيروت - نادين محمد - يمكن أن تأتي الحساسية مع عدد لا يحصى من الأعراض، وقد تزيد من إحساسك بضيق التنفس، وقد تؤدي المواد المسببة للحساسية المحمولة جواً، مثل عث الغبار وحبوب اللقاح، إلى تفاعلات حساسية في الرئتين والإصابة بالحساسية.

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أسباب وعلاج حساسية الصدر

تعد حساسية الصدر هي تفاعلات تحسسية تؤدي إلى ظهور الأعراض وعدم الراحة في الرئتين أو منطقة الصدر. في بعض الحالات، قد تسبب ردود الفعل التحسسية حالات مقلقة مثل التهاب الشعب الهوائية التحسسي.

عندما تتعرض الرئتان لمحفزات مثل التلوث أو دخان التبغ أو الغبار، تصبح أنابيب الشعب الهوائية التي تحمل الهواء إلى الرئتين ملتهبة، ويعد أكثر أعراض التهاب الشعب الهوائية شيوعًا هو السعال وضيق الصدر والصفير عند التنفس والتعب والسعال مع وجود مخاط أبيض.

يعد تدخين التبغ هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية وحساسية الصدر، قد يؤدي تلوث الهواء والغبار وحبوب اللقاح والأبخرة الكيميائية إلى ردود فعل تحسسية.

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علاج أعراض حساسية الصدر

تتشابه أعراض الربو التحسسي إلى حد كبير مع أنواع الربو الأخرى وعادة ما تشمل:

ضيق التنفس

صفير

يسعل

ضيق الصدر

أيضًا، قد يعاني المرضى من أعراض مرتبطة بالحساسية مثل:

العطس

انسداد الأنف

خلايا وطفح جلدي

عيون جارفة أو حكة

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علاج حساسية الصدر

قد تشمل حساسية الصدر أيضًا الربو التحسسي عندما تضيق المسالك الهوائية بسبب الاستجابة المناعية لمسببات الحساسية. في الواقع، قد يتسبب الربو التحسسي في تهيج وتورم المسالك الهوائية، وإنتاج المزيد من المخاط، وتضيقه.

قد تؤدي العديد من مسببات الحساسية إلى حدوث رد فعل تحسسي، وعادةً ما تحتوي على مركبات مسؤولة عن أنواع أخرى من الحساسية أيضًا:يمكن علاج حساسية الصدر بمجموعة من العلاجات التالية:

1-أجهزة الاستنشاق و موسعات الشعب الهوائية

تعمل هذه الأدوية بسرعة وعادة ما تكون أول الأدوية التي يعطيك طبيبك لاستخدامها في نوبة الربو. يجب أن يكون لدى كل شخص مصاب بالربو موسع قصبي قصير المفعول.غالبًا ما يطلق عليها أجهزة الاستنشاق الإنقاذية لأنها تأتي في جهاز استنشاق صغير تحمله معك، وتنفخ عند ظهور الأعراض. تستمر التأثيرات من 4 إلى 6 ساعات.

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2-موسعات الشعب الهوائية طويلة المفعول

موسعات الشعب الهوائية طويلة المفعول هي نوع آخر من أدوية التحكم. إنها تعمل مثل أجهزة الاستنشاق الإنقاذية، لكن التأثيرات تستمر لفترة أطول، عادة حوالي 12 ساعة. يمكنك استخدامها بانتظام، مرتين في اليوم.

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3-الأدوية المضادة لليوكوترين

مونتيلوكاست (سينجولير) وزافيرلوكاست (أكولاتي) وزيليوتون (زيفلو) هي حبوب تساعد في السيطرة على الربو على المدى الطويل.تعمل هذه الأدوية على إيقاف تأثير جزيئات تسمى الليكوترين، والتي تؤدي إلى التهاب مجرى الهواء.

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4-علاج الجسم المضاد

عادة ما يكون أوماليزوماب (زولير) مخصصًا للأشخاص الذين يعانون من الربو الحاد الذي لا يختفي، ولا يمكن السيطرة عليه بالعلاجات الأخرى. يمنع الخلايا في جسمك من بدء عملية الالتهاب ويجعلك أقل حساسية لمحفزاتك.

المصدر: موقع هيلث

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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