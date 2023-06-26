هل يساعد على إنقاص الوزن، إليك ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللوز !

بيروت - نادين محمد - يلعب النظام الغذائي الدور الأكبر من حيث فقدان الوزن، بينما يدرك الكثير من الناس أن أطعمة معينة مثل الفواكه والخضروات والحبوب ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الحيوانية الخالية من الدهون يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، هل تعلمون أن اللوز أيضًا غذاء خارق يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن؟

تختلف القيمة الغذائية للوز على عدد المكسرات المستهلكة في وجبة واحدة. تحتوي الوجبة التي يبلغ وزنها 284 جرامًا تقريبًا على العناصر الغذائية التالية من جوز اللوز.

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كيف يساعد اللوز في إنقاص الوزن؟

تساعدنا الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة في الحفاظ على الوزن وفقدانه عن طريق خفض مؤشر كتلة الجسم (BMI. ليس ذلك فحسب، بل إن محتوى البروتين في الطعام يساهم أيضًا في حرق دهون البطن. فيما يلي أهم فوائد تناول اللوز.

ما رأيك في معرفة فوائد تناول المكسرات والفواكه المجففة للحامل والجنين

1. غني بالدهون الصحية

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بدلاً من تناول الكثير من الوجبات السريعة، أو الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة، يعتبر اللوز خيارًا أفضل عند الجوع.

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يعد اللوز مصدرًا رائعًا للأحماض الدهنية الأساسية المفيدة للغاية، مثل أوميجا 9 وأوميجا 6 وأوميجا 3. تساعد الأحماض الدهنية الصحية في اللوز في زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الالتهابات.د

2. غني بالألياف الغذائية

ربما تكون الألياف أحد أفضل الحلول لمن يتبعون برنامجًا لإنقاص الوزن فقد تعيق الألياف الغذائية حركات الأمعاء الطبيعية وتؤخر عملية الهضم، مما يسمح لك بالشعور بالشبع لفترة أطول.

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3. ارتفاع تركيز المغنيسيوم

يساهم في الحفاظ على وظائف الأعصاب والعضلات بشكل طبيعي، ونظام مناعة صحي، ونبض قلب ثابت، والحفاظ على قوة العظام. كما أنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وكذلك إنتاج البروتين.

4. منخفض السعرات الحرارية

اللوز من بين أكثر الوجبات الخفيفة المغذية والمنخفضة الكربوهيدرات بجانب احتوائه على العديد من الألياف والمغنيسيوم وفيتامين E ومضادات الأكسدة.

ما هي أفضل طريقة لاستهلاك اللوز لإنقاص الوزن؟

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الطريقة الأكثر ملاءمة لاستهلاك اللوز هي تناوله كوجبة خفيفة. ضعي بعض اللوز في حقيبتك وتناوليه في أي وقت ترغبين فيه في تناول الطعام، ما عليك سوى تناول وجبة خفيفة.

تناول اللوز نيئًا بقشره لأنه صحي أكثر من المملح أو المحمص. يحتوي اللوز الخام بقشرته أيضًا على تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة التي ستحافظ على صحتك من خلال استعادة جسمك من الداخل إلى الخارج.

لا تستهلكي أكثر من حفنة واحدة من اللوز يوميًا لأنها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. قد يساهم تناول الكثير منها في زيادة الوزن بسبب زيادة تركيز الدهون والسعرات الحرارية.

يمكنك تناول اللوز كوجبة خفيفة، أو رشه على دقيق الشوفان أو الحبوب، أو المعكرونة، أو السلطة، أو استخدامها كغطاء لأي طبق.

المصدر: موقع هيلث لاين

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