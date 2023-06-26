هل تشربين كمية كافية من الماء أثناء الحمل؟

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحمل وقتًا تحويليًا عندما يخضع جسم المرأة لتكيفات ملحوظة لتغذية الطفل النامي والحفاظ عليه، وسط كل الإثارة والاستعدادات، غالبًا ما يحتل عنصر أساسي واحد المقعد الخلفي: الماء، ومع ذلك، لا يمكن التأكيد على أهمية شرب كمية كافية من الماء أثناء الحمل وفقًا لموقع "prevention"

ما أهمية شرب كمية كافية من الماء أثناء الحمل؟ الترطيب أثناء الحمل

من أجل ترطيب أجسادهن بشكل كافٍ، يجب على النساء الحوامل والمرضعات زيادة تناول الماء والسوائل:

الترطيب المناسب يدعم الصحة العامة

الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم الأساسية ، بما في ذلك الدورة الدموية والهضم وتنظيم درجة الحرارة، الماء ضروري لنقل العناصر الغذائية ، والتخلص من الفضلات ، وعمل الأعضاء بشكل سليم، يضمن الترطيب الكافي أثناء الحمل حدوث هذه العمليات بكفاءة ، وتعزيز الصحة العامة.

هل شرب الماء يدعم نمو الجنين؟

الماء ضروري لنمو المشيمة التي تغذي الطفل وتحميه طوال فترة الحمل. وأضاف الدكتور سينغ أن الترطيب الكافي يساعد في ضمان حجم دم صحي ، مما يسهل نقل العناصر الغذائية والأكسجين من الأم إلى الطفل. كما أنه يساعد في إنتاج السائل الأمنيوسي الذي يعمل بمثابة وسادة ويحمي الطفل.

هل شرب الماء بانتظام يمنع الجفاف والمضاعفات المرتبطة به؟

يزيد الحمل من احتياجات الجسم للسوائل ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى عدة مضاعفات، قد يسبب الإمساك ، والتهابات المسالك البولية، والتعب، والدوخة، وحتى الولادة المبكرة، يساعد شرب كمية كافية من الماء على منع هذه المشكلات ويعزز الصحة المثلى لكل من الأم والطفل.

ينظم درجة حرارة الجسم

وأشار الدكتور سينغ إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة معدل الأيض، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في تنظيم درجة حرارة الجسم ويمنع ارتفاع درجة الحرارة ، وهو أمر ضروري لنمو الطفل ويتجنب المخاطر المحتملة ، مثل الإرهاق الحراري.

يدعم الهضم ويمنع الإمساك

الإمساك هو أحد الآثار الجانبية لهرمونات الحمل، والذي يؤدي أيضًا إلى إبطاء عملية الهضم. يمكن تجنب الإمساك عن طريق شرب كمية كافية من الماء، ما يساعد في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، يخفف البراز، مما يجعله أسهل في المرور ويخفف من الانزعاج.

يدير مضايقات الحمل الشائعة

يمكن أن يساعد الترطيب الكافي في التخفيف من مضايقات الحمل الشائعة ، مثل التورم (الوذمة) والتهابات المسالك البولية (UTIs) يساعد شرب كمية كافية من الماء على طرد السموم وتقليل احتباس السوائل ومنع التهابات المسالك البولية عن طريق طرد البكتيريا من الجهاز البولي.

يمنع الجفاف أثناء المخاض

يمكن أن تكون المخاض والولادة متطلبة جسديًا ، كما أن الحفاظ على كمية كافية من الماء أمر ضروري، يساعد شرب الماء أثناء المخاض على منع الجفاف ، ويوفر الطاقة ، ويدعم قدرة الأم على التحمل طوال العملية.

احتياجات المياه قد تختلف تبعًا لعوامل ، مثل مستوى النشاط والمناخ والظروف الصحية الفردية، يجب على النساء الحوامل استشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد كمية الماء اليومية المناسبة لحالتهن الخاصة.