شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات وأطعمة تقلل من التوتر.. منها الأفوكادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني العديد من الأشخاص من التوتر المستمر، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الحالة النفسية وصغوط الحياة، بجانب تناول بعض الأدوية التي تساهم في هذا التوتر، بالإضافة إلى سوء التغذية، كل هذا يؤدى إلى التوتر، وذلك وفقًا لما نشره موقع everydayhealth.

يتغاضى الفرد عن النظام الغذائي الصحي، ولا يدرك مدى تأثيره على الحالة المزاجية وانعكاسات ذلك على الصحة النفسية، وحدوث الإصابة بالتوتر والإجهاد، وفقًا لخبراء الصحة الأمريكيين.

وأشاروا الأطباء إلى أنه يمكن التخلص من حالة التوتر عن طريق وضع خطة غذائية تساعد في التخلص من التوتر بشكل سريع، وعدم تناول الأطعمة التي قد تزيد نسبة القلق والتوتر، مثل الكافيين والسكر والوجبات السريعة والحفاظ على أوقات الوجبات بأوقات منتظمة.

أطعمة ومشروبات تساعد في التخلص من التوتر: 1.يساعد شاي الأعشاب على تعزيز الشعور بالدفء والهدوء

أكدت الدراسات إن شرب كوب من الشاي الدافئ هو إحدى الطرق التي تجعلك تشعر بالهدوء .

المشروب الدافئ بغض النظر عن النكهة يقلل من الشعور بالقلق مثل الأعشاب اللافندر والبابونج ، ثبت أن لها تأثيرًا مهدئًا من تلقاء نفسها ،كماةذكر خبراء الصحة .

2.تناول الشوكولاتة الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة

يمكن للشوكولاتة الداكنة في النظام الغذائي أن تقلل من التوتر بطريقتين - من خلال تأثيرها الكيميائي وتأثيرها العاطفي. وقد تساعد الشوكولاتة الداكنة، الغنية بمضادات الأكسدة، أيضًا على تقليل التوتر عن طريق خفض مستويات هرمونات التوتر في الجسم.

3.توفر الحبوب الكاملة وسيلة لتعزيز الحالة المزاجية

يمكن للكربوهيدرات أن تزيد مؤقتًا من مستويات السيروتونين ، وهو هرمون يعزز المزاج ويقلل من التوتر. بمجرد زيادة مستويات السيروتونين .

4.يقدم الأفوكادو أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقضي على الاجهاد

الأفوكادو داخلها أحماض أوميجا 3 الدهنيةالتي تقلل التوتر والقلق ، وتعزز التركيز ، وتحسن الحالة المزاجية .

5 .يمكن للأسماك أن تعزز صحة قلبك بينما تقاوم الإجهاد

الاسماك حارب التوتر وساعد في الوقاية من أمراض القلب عن طريق إضافة المأكولات البحرية إلى طبقك. تعد الأسماك الدهنية على وجه الخصوص خيارًا رائعًا لأنها صحية للقلب ، وقد تساعد أحماض أوميجا 3 الخاصة بها في تخفيف الاكتئاب.

6.يمكن أن يساعدك الحليب الدافئ في الحصول على نوم جيد ليلاً

يعد شرب الحليب الدافئ قبل النوم علاجًا منزليًا منذ قرون للحصول على نوم أفضل ليلاً. يمكن أن يكون للحليب الدافئ تأثير مريح على الجسم وكذلك على المستوى النفسي.