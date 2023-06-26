شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأسبرين يوميًا قد يؤدي إلى فقر الدم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف الأسبرين ، وهو دواء يستخدم على نطاق واسع بدون وصفة طبية ، بفعاليته في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب ومنع تجلط الدم.

ومع ذلك ، فقد أثيرت مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على فقر الدم ، وهي حالة تتميز بنقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم، فيما يلى وفقا لموقع " OnlyMyHealth نستكشف الأدلة المحيطة بالسؤال: هل يمكن أن يزيد الأسبرين من خطر الإصابة بفقر الدم؟





فهم فقر الدم والأسبرينيمكن أن ينتج فقر الدم عن عوامل مختلفة، بما في ذلك نقص التغذية ، والأمراض المزمنة ، والاضطرابات الوراثية ، وبعض الأدوية، بينما لا يعتبر الأسبرين عادةً سببًا مباشرًا لفقر الدم ، إلا أنه قد يساهم بشكل غير مباشر في تطوره في ظل ظروف معينة.

الآليات الممكنةالأسبرين هو عامل مضاد للصفيحات يثبط وظيفة الصفائح الدموية التي تشارك في تخثر الدم، في حين أن هذه الخاصية مفيدة للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من خطر النزيف، قد يؤدي النزيف المفرط أو المطول بدوره إلى نقص الحديد، وهو سبب شائع لفقر الدم.

يمكن أن يزيد الأسبرين من مخاطر فقر الدمعلاوة على ذلك ، يمكن أن تلعب تأثيرات الأسبرين على الجهاز الهضمي دورًا أيضًا، فيمكن أن يؤدي الاستخدام المطول للأسبرين إلى تهيج بطانة المعدة ، مما قد يؤدي إلى حدوث تقرحات أو نزيف في الجهاز الهضمي، يمكن أن يؤدي فقدان الدم المزمن من خلال الجهاز الهضمي إلى استنفاد مخازن الحديد والمساهمة في الإصابة بفقر الدم.

الأدلة العلمية والتوصياتالعلاقة بين الأسبرين وفقر الدم معقدة ، والدراسات التي تستكشف هذا الارتباط المحدد محدودة، تشير بعض الأبحاث إلى أن الاستخدام المنتظم للأسبرين ، خاصة عند الجرعات العالية ، قد يترافق مع زيادة خطر الإصابة بالنزيف المعدي المعوي وفقر الدم اللاحق.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن غالبية الأفراد الذين يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين لحماية القلب والأوعية الدموية لا يصابون بفقر الدم، عادة ما يكون الخطر أعلى عند كبار السن، والذين لديهم تاريخ من مشاكل الجهاز الهضمي ، وأولئك الذين يتناولون الأدوية المتزامنة التي قد تزيد من خطر النزيف.

كما هو الحال مع أي دواء، من الضروري استشارة أخصائي رعاية صحية قبل البدء في العلاج بالأسبرين ، خاصةً إذا كانت لديك حالة موجودة مسبقًا أو تتناول أدوية أخرى قد تتفاعل مع الأسبرين. يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تقييم حالتك الخاصة وتقديم إرشادات مخصصة بشأن الفوائد والمخاطر المحتملة لاستخدام الأسبرين.