شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. 5 اختبارات صحية يجب إجراؤها بعد بلوغ سن الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد بلوغ سن الخمسين علامة فارقة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة كبار السن، لهذا السبب من الضروري للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إجراء فحوصات طبية منتظمة من أجل تحسين نوعية حياتهم، من خلال تخصيص بعض الوقت لجدولة الفحوصات الطبية المنتظمة ،ترتبط عوامل نمط الحياة مثل استخدام التبغ والنظام الغذائي غير الصحى وسوء النشاط البدني ارتباطًا وثيقًا بعدد لا يحصى من الحالات الصحية المزمنة مثل السرطان والسكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وإليك الاختبارات التى يجب إجرائها للرجال فوق سن الخمسين، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

بعض الاختبارات التشخيصية التي يجب أن تكون جزءًا من أي فحص صحي للرجال فوق سن الخمسين.فحص سكر الدم

يجب على كل شخص فوق سن 45 عامًا فحص نسبة السكر في الدم أو الجلوكوز، سيطلب منك طبيبك إجراء هذا الاختبار إذا كنت تعاني من أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم مثل فقدان الوزن غير المقصود أو بطء الشفاء أو العطش غير المعتاد.

فحص مستوى الدهون أو فحص الكولسترول

يقيس اختبار الكوليسترول الكامل أربعة أنواع من الدهون في الدم. يستخدم الاختبار لتحديد الكمية الإجمالية للكوليسترول في الدم ، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والكوليسترول عالي الكثافة (HDL) ، والدهون الثلاثية. من بين هؤلاء ، يعتبر البروتين الدهني منخفض الكثافة من الكوليسترول السيئ ، حيث يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين.

فحص ضغط الدم

بالنسبة للرجال البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم خطيرًا بشكل خاص لأنه يزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبات تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والكلى الأمراض.

مستضد البروستات النوعي

على الرغم من أن جميع الرجال معرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، إلا أن الخطر يزداد بشكل كبير مع تقدم العمر، يقيس اختبار المستضد البروستاتي النوعي مستوى PSA ، وهو بروتين تنتجه غدة البروستاتا ، في الدم، يمكن أن تشير مستويات المستضد البروستاتي النوعي المرتفعة إلى وجود سرطان البروستاتا أو حالات أخرى ، الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

اختبار وظائف الكلى

يمكن أن يصاب كل رجل يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بأمراض خطيرة في الكلى ويحتاجون إلى فحص وظائف الكلى