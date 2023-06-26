لانقاص الوزن وهضم أسرع .. نصائح صحية وغذائية في عيد الأضحى 2023

بيروت - نادين محمد - مع تناول الأطعمة الدسمة على مائدة عيد الأضحى قد يزداد وزنك سريعا وتتراكم لديك الدهون وخاصة في منطقة البطن إليك مجموعة من أبسط النصائح الصحية والغذائية في عيد الأضحى 2023.

نصائح صحية وغذائية في عيد الأضحى 2023

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1. نوع اللحم الذي تتناوليه

تختلف لحوم البقر ولحم الضأن ولحم الإبل في تكوينها. يحتوي بعضها على دهون أكثر ، في حين أن البعض الآخر يحتوي على نسبة أقل من الدهون. يحتوي 100 جرام من لحم الضأن عادةً على 21 جرامًا من الدهون ، في حين أن لحم الضأن يحتوي على حوالي 3 جرام من الدهون ، بينما يحتوي لحم البقر المفروم مع 70٪ من اللحوم الخالية من الدهون على 30 جرامًا من الدهون ، ويحتوي لحم الإبل على حوالي 6.4 جرام من الدهون.

2. احترسي من حجم الوجبة

يستغرق جسمك أيضًا وقتًا لمعالجة البروتين وقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى إرباك الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى مشاكل مثل الحموضة والغثيان واضطراب المعدة .

قد يكون من المحبط بعض الشيء أن تكبح نفسك في مناسبة سعيدة مثل عيد الأضحى ، بعد كل شيء ، يُسمح للجميع بالاحتفال بين الحين والآخر. لذا ، لا تحرمي نفسك ولكن عليك تقليل حجم الوجبة .

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3. التعامل بطريقة صحية مع اللحوم

(المصدر: Freepik)

من المبادئ المهمة التي يجب اتباعها للبقاء بصحة جيدة خلال العيد هو التعامل الآمن مع اللحوم. نظفي اللحم جيدًا وازالة أي قطع دهون ظاهرة.

4.تناولي الكثير من الأطعمة الصحية

الصورة من موقع AdobeStock

عليك تناول الكثير من الخضروات الصحية الغنية بالألياف بجانب اللحوم ، فهي تمنع أيضًا الحموضة المعوية أيضًا ويجنبك الاصابة بالامساك والغازات .

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5. تجنب الأطعمة المقلية

الصورة من موقع AdobeStock

توقفي عن تناول الأطعمة المقلية وعندما تقليها تزداد نسبة الدهون فيها والتي يصعب على جسمك معالجتها. قد تكون متعة كرات اللحم المقلية مؤقتة ، لكنها ستؤدي إلى زيادة وزنك سريعا .

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6. وقت الوجبة

يجب منح نفسك فترات راحة كافية بين الوجبات. يزداد الأمر سوءًا عندما ينتهي بك الأمر بتناول الطعام في ساعات غريبة لأن التجمعات الاجتماعية تميل إلى تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم. يجب الفصل بين وجباتك حوالي 6 ساعات على الأقل.

7. الامتناع عن المشروبات الغازية

المشروبات الغازية مليئة بالسعرات الحرارية. فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، وخاصة السكر السائل ، وهو أكثر خطورة على الجسم. بالنظر إلى أننا نميل إلى الإفراط في تناول الطعام في احتفالات العيد ، فإن إضافة المشروبات الغازية إلى هذا المزيج فكرة سيئة فبدلًا من ذلك ، رطبي جسمك بالماء. يمكنك إضافة شرائح الليمون أو النعناع

8. تمرني لهضم أسرع

الصورة من موقع AdobeStock

إذا كنت ترغبين في هضم كل تلك الوجبات الثقيلة وعدم زيادة الوزن خلال أيام العيد ، فمن المستحسن أن تقومي ببعض التمارين ، يمكنك محاولة ممارسة الألعاب مع أصدقائك وعائلتك خلال جلسة شواء أو نزهة.

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9.تسهيل عملية الهضم

الصورة من موقع AdobeStock

الشاي الأخضر مفيد لتسهيل عملية الهضم. تساعد بعض الخلطات في التعامل مع الغثيان والإمساك وعسر الهضم

لذلك ، للبقاء بصحة جيدة خلال العيد ، حاولي أيضًا تناول كميات معتدلة من الشاي الأخضر بعد الوجبات. يعد شاي النعناع ممتاز لتسكين اضطراب المعدة، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي.

المصدر : موقع هيلث لاين