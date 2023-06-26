أسباب النغزات في القلب و6 علامات أخرى تثبت أن الوقت حان لرؤية الطبيب

بيروت - نادين محمد - أسباب النغزات في القلب عديدة فقد تكون علامة تشير إلى احتمالية إصابتك بأمراض القلب، ولكن هل سيتلاشى هذا الألم ؟ أم حان الوقت لرؤية طبيبك أو حتى استدعاء سيارة إسعاف؟ إليك بعيدا عن أسباب نغزات القلب، 7 أعراض يجب أن تأخذينها على محمل الجد فقد تم تشخيص حوالي 11 في المائة من الرجال و 9 في المائة من النساء بأحد أشكال أمراض القلب أو الدورة الدموية . ولكن ما هي الأعراض التي يمكننا البحث عنها والتي قد تشير إلى وجود مشكلة قلبية محتملة؟ إليك 7 علامات تعني أن الوقت قد حان لرؤية الطبيب.



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1. النغزات في القلب

إذا كنت تبحثين عن أسباب النغزات في القلب فيجب الانتباه إلى أنها إنها علامة كلاسيكية على النوبة القلبية، ومع ذلك لا يدرك الكثير من الناس أن هذا يمكن أن يكون حالة طبية طارئة.

يقول البروفيسور نيوبي: "إذا كنت تعاني من ألم في الصدر وتشعر بتوعك شديد، يجب عليك الحصول على سيارة إسعاف في أسرع وقت ممكن. إذا كانت نوبة قلبية ، فعادة ما توصف بأنها ثقل أو ضيق أو ضغط في الصدر.

إذا حدثت آلام في الصدر أثناء إجهاد نفسك، لكنها اختفت عندما تتوقف، فهذا يشير إلى أنه من المرجح أن تكون مصابًا بالذبحة الصدرية. لا يزال هذا يعني أنه يجب عليك الذهاب لزيارة الطبيب .

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2. الشعور بالغثيان

من الواضح أنه ليس كل نوبة من الغثيان تعادل نوبة قلبية ولكن إذا كنت تعاني من الألم أيضًا ، فيجب أن تدق أجراس الإنذار.

يقول البروفيسور نيوبي: "إذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر حتى عندما لا تفعل شيئًا وتشعر أيضًا بالمرض، فهذا هو الوقت المناسب لاستدعاء سيارة إسعاف.

3. آلام في المعدة أو عسر الهضم

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يكون الألم من نوع عسر الهضم أو الإحساس بالحرقان في صدرك أو معدتك علامة على نوبة قلبية أو مشكلة قلبية ذات صلة.

يقول البروفيسور نيوبي: "لأن القلب والمريء (الممر بين فمك ومعدتك) والمعدة كلها تقع بجوار بعضها البعض ، فإن التحدي الذي يواجهه كل من المرضى والأطباء هو الشعور بالحرقان أو عسر الهضم .

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4. الشعور بالتعرق

لا داعي للقلق من ممارسة التمارين الرياضية عندما تكون في صالة الألعاب الرياضية أو لأنه يوم حار حقًا ، فلا داعي للقلق. لكن الشعور بالحرارة والعرق مع آلام الصدر هي علامة على أنه يجب عليك استدعاء سيارة إسعاف.

5. أسباب النغزات في القلب و آلام الساق

الصورة من موقع AdobeStock

يقول البروفيسور نيوبي: "إذا شعرت بإحساس تشنج في الساق أثناء المشي ، فقد يكون من المفيد رؤية طبيبك، حيث يمكن أن يكون ذلك علامة على مرض الشرايين المحيطية (PAD ) والذي يعد أكثر شيوعًا بين المدخنين والأشخاص المصابين بداء السكري ".

6. ألم الذراع



قد لا تربط ألم الذراع بقلبك ، ولكن يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية. يقول البروفيسور نيوبي: "إذا كان الألم ينزل على الذراع ، وخاصة الذراع اليسرى ، أو في الرقبة ، فهذا يجعله أكثر احتمالًا لأن يكون مرتبطًا بالقلب أكثر من عسر الهضم.

7. آلام الفك أو الظهر

ويعد بعيدا عن أسباب النغزة في القلب يقول البروفيسور نيوبي: "في حالة النوبات القلبية ، يمكن أن يحدث الألم في الفك أو الظهر.

المصدر:موقع .bhf.org.uk