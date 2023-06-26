رجيم لخسارة 4 كيلو غرام في 3 أيام فقط

بيروت - نادين محمد - صحيح أنه من الأفضل اتباع نظام غذائي طويل الأمد يقوم على تغييرات تتحول إلى نمط حياة، لكن في بعض الأوقات تحتاجين إلى حلول سريعة مثل المناسبات و الأعياد.

هناك طريقة لخسارة نحو 4 كيلوغرام وربما أكثر خلال ثلاث أيام فقط، باتباع رجيم عُرف في الأوساط الصحية باسم "الرجيم العسكري" يقوم على اتباع نظام صارم.

تعود الحمية العسكرية إلى 2015 وهو نظام غذائي لمدة ثلاثة أيام، يعد الأشخاص بفقدان الوزن بمقدار 10 أرطال بفضل مجموعة من الأطعمة مثل الآيس كريم والخبز المحمص والنقانق.

لماذا يسمى الرجيم العسكري؟

هذا الرجيم ليس له أي أصول عسكرية بينما هذا الاسم جاء بسبب صرامته. بحسب مايو كلينك، تعتمد الخطة على تناول المزيد من البروتين مقابل انخفاض الكربوهيدرات لينتهي الرجيم بمد الجسم بسعرات حرارية منخفضة.

بشكل عام ، النظام الغذائي العسكري هو خطة منخفضة السعرات الحرارية إلى حد ما ، تعتمد على استهلاك ما يقرب من 1400 سعرة حرارية في اليوم الأول، و 1200 سعرة حرارية في اليوم الثاني ، وما يقرب من 1100 سعرة حرارية.

تعتمد الخطة على أطعمة "متوافقة كيميائيًا" تعمل معًا من أجل تعزيز تخسيس الوزن بسرعة لكن مدة الرجيم مقيدة بمدة ثلاثة أيام في أسبوع واحد فقط.

اليوم الأول

رجيم منخفض السعرات المصدر Freepik



الإفطار: 1/2 جريب فروت ، شريحة خبز / توست مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز ، وكوب من القهوة.

الغداء: شريحة خبز أو توست ونصف تونة وكوب قهوة

العشاء: 3 أوقية من أي لحم، كوب واحد من الفاصوليا الخضراء ، تفاحة صغيرة ، نصف موزة ، وكوب واحد من الآيس كريم.

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اليوم الثاني



الفطور: بيضة مطبوخة (كيفما شئت) ، شريحة خبز أو توست ، نصف موزة

الغداء: كوب من الجبن ، بيضة مسلوقة ، خمس قطع من البسكويت المملح

العشاء: قطعتان من النقانق (بدون خبز) ، كوب بروكلي ، نصف كوب جزر ، نصف موز ، كوب آيس كريم.

اليوم الثالث

رجيم منخفض السعرات المصدر Freepik



الإفطار: شريحة جبن شيدر ، تفاحة صغيرة ، خمس قطع من البسكويت المملح

الغداء: بيضة واحدة (مطبوخة كيفما تشاء) ، شريحة خبز أو توست

العشاء: كوب تونة ونصف موزة وكوب آيس كريم

يسمح باستهلاك الماء وشاي الأعشاب هي المشروبات الوحيدة المعتمدة ، لا بأس بشرب القهوة في اليوم الأول ، لكن السكر والكريمة والمحليات الصناعية محظورة ، مما يعني أنكِ ستتمكنين فقط من استخدام ستيفيا في قهوتك.

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هل النظام الغذائي العسكري صحي بالفعل؟



هذا النظام الغذائي غير متوازن لذلك يجب اتباعه لفترة محدودة ثم العودة لنظام أكثر توازنًا.

على الرغم من أن النظام الغذائي يوفر أطعمة من مجموعات متوافقة كيميائيًا، إلا أن الخبراء يعتبرونه نظامًا غير كافيًا يمكن تطبيقه لوقت مقيد.

الرجيم العسكري منخفض السعرات الحرارية لذلك لا يمد الجسم بالطاقة اللازمة للبقاء بصحة جيدة ، كما يضاعف الشعور بالجوع وهذا يرتبط ببعض الأعراض الجانبية مثل الضعف ، والدوخة ، والإرهاق ، لذا فإن ممارسة التمارين الهوائية أو المشي منخفض الكثافة هو الخيار الأكثر أمانًا لكِ خلال هذا النظام الغذائي للبقاء في حالة نشاط.

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