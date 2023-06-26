شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح يومية لتخفيف التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم التهاب المفاصل والتصلب الناجم عن التهاب المفاصل وشد العضلات والتعب لا يحتاجان إلى إبعادك عن الأنشطة التي تحبها وحسب ما ذكره موقع houstonmethodist يمكن أن تساعدك هذه الإستراتيجيات العشر البسيطة في السيطرة على الانزعاج:

-على عكس ما قد يشعر به جسمك ، فإن التمارين الرياضية تساعد في الواقع على ألم التهاب المفاصل، وتزيد من نطاق الحركة وتقوي العضلات حول المفاصل، حاول أن تكون نشطًا كل يوم.

يقول الدكتور كارثيك جونا ، جراح العظام في هيوستن ميثوديست ، إن التمارين منخفضة التأثير مثل المشي أو ركوب الدراجات أو التمارين الرياضية المائية أو تاي تشي هي خيارات رائعة.

-إن تناول الطعام بالشكل الصحيح والتخلص من أرطال الوزن الزائدة يزيل الضغط غير المبرر عن مفاصلك قد يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الدهون ، مثل نظام DASH الغذائي ، المستند إلى الأبحاث التي يرعاها المعهد القومي للقلب والرئة والدم ، إلى تقليل الاستجابة الالتهابية لجسمك مما يقلل من التهاب المفاصل.

-يمكن لتطبيق الكمادات الباردة أو الكمادات الدافئة أن يخفف الألم والتيبس تعمل الكمادات الباردة بشكل أفضل خلال الـ 24 ساعة الأولى من الإصابة أو النوبة ثم جرب الحرارة يمكن أيضًا أن يوفر الدش الدافئ بعض الراحة.

-يخفف التدليك من الألم والتيبس بمساعدة جسمك على إنتاج الإندورفين المسكن للألم ابحث عن معالج تدليك جدير بالثقة لديه خبرة في التعامل مع مرضى التهاب المفاصل.

-يواجه المدخنون مخاطر أكبر لكسور العظام لأن التدخين يمكن أن يقلل من كتلة العظام، يمكن أيضا أن يطيل وقت الشفاء إذا أجريت جراحة بالمفاصل.