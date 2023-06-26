شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية بصريات تكشف مدى خطورة ارتداء أقنعة العين أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن مخاطر صحية غير متوقعة لا يشعر بها الافراد نتيجة ارتداءهم أقنعة العين المساعدة علي النوم ، حيث أنهم يعتقدون أن تلك الأقنعة هي حل بسيط وفعال من حيث التكلفة لحجب الضوء والمساعدة على النوم خاصة خلال أشهر الصيف.

ومن جانبها حذرت الدكتورة تينا باتيل، أخصائية البصريات في Feel Good Contacts، من المخاطر الصحية المرتبطة بارتداء أقنعة العين في الليل. أثناء النوم .وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

أوضحت خبيرة البصريات أن أقنعة العين تلتقط البكتيريا والأوساخ والمكياج والزيوت الطبيعية والعرق، وإذا لم يتم غسلها أو استبدالها بانتظام، فقد تسبب التهابات في العين.

ونصحت الاخصائية إذا شعرت بأي ألم واحمرار وإفرازات لزجة وتقشر الجفون عند الاستيقاظ، نظرا لأن أقنعة العين مصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد (الساتان والمخمل والصوف والحرير والقطن )، فقد يكون من الممكن تهيج الجلد أو التشققات أو جفاف الجلد أو رد فعل تحسسي على القماش المصنوع منه. فعليك التوقف عن استخدام القناع وأستشارة الطبيب.

كما أشارت الطبيبة عند شراء قناع العين، يجب التأكد من أنه مصنوع من مادة صديقة لبشرتك ، مشيرة الي عيب آخر محتمل لأقنعة العين هو أنه إذا تم تركيبها بإحكام شديد، فإنها قد تضع ضغطا شديدا على عينيك. وهذا يعني أنك ستشهد رؤية ضبابية عندما تستيقظ في الصباح.

كما أضافت الخبيرة فوائد ارتداء أقنعة العين الملائمة بشكل صحيح معروفة جيدا، من ضمان نوم عميق وخال من العوائق إلى المساعدة في تقليل جفاف العين. وتشير بعض الأبحاث أيضا إلى أنها يمكن أن تساعد على علاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد أيضا.

وتوصي أخصائية البصريات بضرورة التصرف بحذر دائما عندما يتعلق الأمر بوضع أي شيء على عينيك.