شكرا لقرائتكم خبر عن ما دور النظام الغذائي في تخفيف أعراض تليف الكبد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في إدارة وتليف الكبد من خلال توفير التغذية السليمة ودعم صحة الكبد. يمكن لنظام غذائي متوازن ومخطط بعناية أن يساعد في تخفيف الأعراض وتقليل المضاعفات ودعم وظائف الكبد. وتشير الدراسات إلى أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض ودعم وظائف الكبد والوقاية من المضاعفات، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وهناك العديد من الدراسات التي أكدت أن تناول البروتين أمر حاسم في تليف الكبد لأنه يساعد في الحفاظ على وظائف الكبد ، ويدعم إصلاح الأنسجة ، ويمنع هزال العضلات. عادة ما تكون كمية البروتين الموصى بها من 1 إلى 1.2 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا. ومع ذلك ، في حالات الاعتلال الدماغي الكبدي الذي يعد أحد مضاعفات تليف الكبد ، قد يلزم تقييد تناول البروتين بتوجيه من أخصائي الرعاية الصحية.

وتناول الكربوهيدرات مهم في تليف الكبد لأنه يوفر مصدر طاقة متاح بسهولة. يوصى عمومًا باتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المعقدة (الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات). ومع ذلك ، يجب على الأفراد المصابين بتليف الكبد والسكري مراقبة تناول الكربوهيدرات لديهم والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

ويساعد تناول الدهون الخاضعة للرقابة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية ويحسن وظائف الكبد. استهلاك الدهون الصحية ، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية ، مع الحد من الدهون المشبعة والمتحولة ، يمكن أن يعزز صحة الكبد والرفاهية العامة لدى الأفراد المصابين بتليف الكبد. يمكن الحصول عليها من مصادر مثل المكسرات والبذور والأفوكادو والزيوت النباتية.

و وفقًا للدراسات ، فإن نقص الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة أمر شائع لدى مرضى التليف الكبدي ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم تطور المرض. لذا فإن تضمين العناصر الغذائية الأساسية ، مثل فيتامين د وفيتامين ك والزنك ومضادات الأكسدة ، يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الكبد والاستجابة المناعية وتقليل المضاعفات.