شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتحدث أثناء نومك؟.. اعرف الأسباب وكيفية معالجتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحدث أثناء النوم هو اضطراب في النوم يتحدث فيه الشخص دون أن يكون على علم بذلك، قد يتحدثون في حوارات معقدة أو قد يكونون متمتمين، بالنسبة لمعظم الناس ، هو نادر الحدوث وقصير العمر، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول أسبابه وكيفية إدارته، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

ما مدى شيوع الحديث أثناء النوم؟

وفقًا للدراسات ، فإن 66٪ من الأشخاص قد عانوا من نوبات من الكلام أثناء النوم ومع ذلك ، فإنه لا يحدث بشكل متكرر ، حيث أبلغ 17٪ فقط من الأشخاص عن نوبات تحدث أثناء النوم ، نظرًا لأن الفرد نادرًا ما يكون على دراية بنوبات تحدثه أثناء النوم ، فقد لا تكون البيانات المتعلقة بانتشار الحديث أثناء النوم دقيقة حيث يتم الإبلاغ عنها عادةً من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك السرير.

ما هي الأسباب؟

لا يزال سبب الحديث أثناء النوم غير واضح، هناك عدة أسباب محتملة ، أحدها هو علم الوراثة الخاص بك، وُجد أيضًا أن الحديث أثناء النوم مرتبط بشكل أساسي بالأفراد الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والاكتئاب والقلق، كما أنه يرتبط بالكوابيس ، خاصة عند الأطفال.

بعض الأدوية ، مثل مضادات الاكتئاب ، يمكن أن تسبب الكلام أثناء النوم، يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات ، مثل النوم تحت تأثير الكحول ، إلى زيادة فرص الشخص في التحدث أثناء النوم، الحمى المرتفعة هي أيضًا أحد أسباب الحديث أثناء النوم.

كيف يمكننا التوقف عن الكلام أثناء النوم؟

نادرًا ما يؤذي الحديث أثناء النوم ، وقد يكون أكثر إزعاجًا لشريكه في السرير، إذا كان الأمر نادر الحدوث ، فقد لا تحتاج إلى أي اهتمام محدد لإصلاحه، إذا كان متكررًا أو مزعجًا ، فمن المستحسن استشارة طبيبك للحصول على المساعدة.

بعض النصائح لتقليل تكرار الحديث أثناء النوم:عادات النوم الصحية

يمكن أن يساعد الحفاظ على عادات نوم صحية في إدارة الحديث أثناء النوم، يتضمن ذلك النوم في الوقت المناسب والمدة المناسبة، نظافة النوم ضرورية أيضًا للمساعدة في تعزيز النوم الجيد ليلاً وتقليل تواتر وشدة الحديث أثناء النوم، يمكن القيام بذلك عن طريق التأكد من أنك تنام على مرتبة جيدة ووسائد نظيفة وأن غرفتك خالية من الضوضاء وعدم وجود ضوء ساطع.

القلق

يتحدث معظم الناس أثناء النوم عندما يكونون متوترين أو مكتئبين أو قلقين ، فإن تجنب الإجهاد البدني والعاطفي أمر بالغ الأهمية لتعزيز جودة النوم، تجنب الأنشطة المجهدة قبل النوم، يمكن أن يساعدك التأمل قبل النوم أيضًا على الاسترخاء ، مما يعزز من النوم العميق.