شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أنواع التهابات الجهاز التنفسي السفلي وطرق تقليل المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات الجهاز التنفسي السفلي (LRTIs) هي أنواع من الالتهابات التي تصيب الرئتين والشعب والقصبة الهوائية ، يمكن أن تحدث هذه العدوى بسبب مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة ، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات، من الأمثلة الشائعة على LRTIs الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والسل،و إليك بعض النصائح لتقليل المخاطر، وفقا لما نشره موقع "ndtv". اتبع هذه النصائح الوقائية لتقليل مخاطر LRTIs: ​1. ممارسة النظافة الجيدةتساعد النظافة الجيدة مثل غسل اليدين جيدًا وبشكل منتظم بالماء والصابون ، واستخدام معقمات اليدين في حالة عدم توفر الماء والصابون ، وتغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس ، في منع انتشار الجراثيم التي يمكن أن تسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي.





2. الإقلاع عن التدخينيعد التدخين من أهم أسباب التهابات الجهاز التنفسي، يضعف التدخين جهاز المناعة ، ويزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية ، ويضر بقدرة الرئتين على العمل بشكل صحيح، يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تحسين صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.





3. ابق رطبًايحافظ الترطيب الكافي على الأغشية المخاطية رطبة ، مما يساعد على منع الالتهابات، يساعد شرب كمية كافية من الماء على تليين البلغم ، مما يسهل إزالته من الشعب الهوائية.





4. ممارسة الرياضة بانتظاميساعد التمرين المنتظم على تعزيز جهاز المناعة ، ويقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي. تساعد التمارين أيضًا في تحسين قدرة الرئتين على امتصاص الأكسجين وإزالة ثاني أكسيد الكربون ، مما قد يساعد في منع العدوى.





5. احصل على التطعيمتساعد اللقاحات في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي والسعال الديكي، التطعيمات مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو مشاكل تنفسية مزمنة.





6. تجنب التعرض للغباريمكن أن يؤدي التعرض لملوثات الهواء والمهيجات إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي ، مما يجعل الرئتين أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، يجب على أولئك الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو الربو تجنب التعرض للمهيجات الشائعة مثل الدخان والغبار والمواد الكيميائية.





7. تجنب الازدحاميمكن أن يساعد تجنب الازدحام خلال موسم الأنفلونزا في تقليل مخاطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي حيث يمكن أن تنتشر التهابات الجهاز التنفسي بسرعة في الأماكن المزدحمة.





8. الحصول على قسط كاف من النومقلة النوم تضعف جهاز المناعة مما يسهل على الجسم الإصابة بالفيروسات والبكتيريا، يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم المنتظم في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.