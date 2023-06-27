شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخفف عن طفلك حرارة الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر
وحسب ما ذكره babyamoreإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتهدئة طفلك في الصيف:
-تبريد منزلك، قم بتشغيل مكيف الهواء أو مبرد الهواء لخفض درجات الحرارة في الداخل، ستعمل البيئة الممتعة على تهدئة طفلك وتسمح له بالقيام بالمزيد دون أن ينزعج.
-حافظ على مشاركة طفلك في أنشطة مختلفة لبناء الشهية وتناول الطعام بشكل جيد.
-شجع طفلك على الاستحمام يوميا بالماء الفاتر أو دعهم يقضون بعض الوقت في حمامات السباحة .
-امسحى بشرة طفلك على فترات منتظمة بقطعة قماش مبللة أو منديل مبلل لتبريد أجسامهم وجعلهم يشعرون بالانتعاش.
-أعطهم عصائر وفواكه مختلفة لضمان حصولهم على الماء اللازم.
-شجع طفلك على شرب المياه طول اليوم، فيساعد ذلك على ترطيب جسمه وحمايته من الجفاف.
-يجب أن تكون ملابس الطفل قطنية وخفيفة حتى لا يتعرض للحرارة الشديدة.
-تجنب خروج الطفل في وقت الظهيرة لحمايته من خطر الإصابة بضربة الشمس.
-في حالة الخروج في الصباح يجب وضع كريم واقى من أشعة الشمس التي قد تضر بشرة طفلك .
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