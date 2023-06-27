شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد المانجو الصحية.. الحفاظ على صحة القلب أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المانجو يساعد فى الحفاظ على تدفق الدم بشكل صحى، وكشفت دراسة أجرتها جامعة فيينا للطب، على احتواء المانجو على المغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يجعلها تساعد فى الحفاظ على تدفق الدم بشكل صحى، كما أنها تدعم الأوعية الدموية للاسترخاء، ما يؤدى إلى انخفاض مستويات ضغط الدم، كما أن لها فوائد مثل تحسين المناعة وصحة الجهاز الهضمى، كما قد تقلل مركبات "البوليفينول" فى هذه الفاكهة من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ونستعرض فى التقرير التالى الفوائد الصحية التى تقدمها المانجو وفقا لما نشره موقع "هيلث لاين".

- تعزيز المناعة

يعد المانجو مصدرا جيدا للعناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل النحاس والفوليك وفيتامين "ب" و"إى".

ووفقا لدراسة نشرت نتائجها فى مجلة Nutrients فإن احتواء المانجو على فيتامين "سى" يساعد الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض، ومساعدة هذه الخلايا على العمل بشكل أكثر فعالية.





- صحة القلب

كذلك أشارت دراسة أجراها مختبر أبحاث القلب والأوعية الدموية الهندى إلى أن مركب "مانجيفيرين" فى المانجو قد يحمى خلايا القلب من الالتهابات والإجهاد التأكسدى، ويساعد فى خفض مستويات الكوليسترول والشحوم الثلاثية.