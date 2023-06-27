شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عصائر طبيعية لتعزيز نمو الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تساقط الشعر ونموه من الاهتمامات الشائعة للعديد من الأفراد، وغالبًا ما نجد أنفسنا نبحث عن حلول سريعة وفعالة، ونتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لاختراق العناية بالشعر، وتساهم التغذية الصحيحة بشكل كبير فى نمو الشعر الصحى، وفقا لموقع "onlymyhealth"، ويعد دمج العصائر النباتية فى النظام الغذائى طريقة ممتازة لتزويد شعرك بالفيتامينات والمعادن والبروتينات الأساسية.

المكونات المسئولة عن نمو الشعر

قبل الخوض فى وصفات العصائر، من المهم أن نفهم المكونات الرئيسية التى تعزز نمو الشعر وحيويته..

1) البيوتين

يلعب البيوتين المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 7، دورًا مهمًا فى صحة الشعر، حيث إنه مسئول عن تعزيز مادة الكيراتين وهو بروتين موجود فى الشعر.

2) فيتامينات أ وج

هذه الفيتامينات غنية بمضادات الأكسدة التى تساعد على حماية بصيلات الشعر من التلف الذى تسببه الجذور الحرة، كما أنها تدعم إنتاج الزهم الذى يحافظ على رطوبة فروة الرأس.

3) الحديد

يمكن أن يؤدى نقص الحديد إلى تساقط الشعر، ويعزز تناول الحديد الكافى الدورة الدموية السليمة لبصيلات الشعر، ما يضمن حصولها على العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين.

4) أوميجا 3

أوميجا 3 هي دهون صحية تغذي فروة الرأس وتقلل الالتهاب وتعزز نمو الشعر الصحي.

فيما يلى خمس عصائر نباتية أوصى بها الخبراء لتعزيز نمو الشعر..

1) عصير تروبيكال

هذا العصير غنى بفيتامين C الذى يساعد على إنتاج الكولاجين ويقوى خيوط الشعر.

مكونات

200 جرام من الأناناس

1 موزة ناضجة

1/2 كوب قطع مانجو

1 ملعقة كبيرة بذور الكتان

1 كوب ماء جوز الهند

2) عصير أخضر

العصير الأخضر هو مصدر قوة للعناصر الغذائية التى توفر الحديد وفيتامين ج والدهون الصحية.

مكونات:

1 كوب سبانخ

1 موزة ناضجة

1/2 أفوكادو

1/2 كوب خيار

1 ملعقة طعام من بذور الشيا

1 كوب حليب لوز

3) عصير التوت

التوت ملىء بمضادات الأكسدة التى تحمى بصيلات الشعر من التلف، يتم تضمين الزبادى اليونانى وبذور الكتان أيضًا فى العصير الذى يوفر البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية لتقوية الشعر.

مكونات:

1 كوب توت مشكل (فراولة ، توت أزرق ، توت بري)

1 حبة موز صغيرة ناضجة

1/2 كوب زبادي يوناني (أو زبادي نباتي لخيار نباتي)

1 ملعقة كبيرة بذور الكتان

1 كوب ماء جوز الهند

4) عصير بروتين

هذا العصير هو مصدر ممتاز للبروتين النباتي، وتوفر زبدة اللوز وبذور القنب الأحماض الأمينية الأساسية، ما يعزز قوة الشعر ونموه، ويضيف الموز حلاوة طبيعية، بينما يوفر حليب اللوز الفيتامينات والمعادن لصحة الشعر بشكل عام.

مكونات:

1 موزة ناضجة

1 كوب حليب لوز

1 ملعقة كبيرة زبدة لوز

1 ملعقة طعام من بذور القنب

5) عصير الأفوكادو

يعتبر عصير الأفوكادو مصدرًا رائعًا للدهون والفيتامينات الصحية، ما يعزز رطوبة الشعر وتألقه، السبيرولينا وهي طحالب خضراء مزرقة ، مدرجة أيضًا في العصير الغني بالعناصر الغذائية مثل الحديد والبيوتين.

مكونات:

1 ثمرة أفوكادو ناضجة

1/2 كوب حليب لوز غير محلى

1 ملعقة كبيرة زبدة لوز

1 ملعقة كبيرة مسحوق سبيرولينا