أفضل المشروبات لحرق دهون البطن والخصر

بيروت - نادين محمد - حرق الدهون في منطقة البطن ومحيط الخصر، ليس بالأمر السهل، لكنه في الوقت نفسه ليس مستحيلاً، إذا ما تم وفق أسس صحيحة، تشمل ممارسة التمارين الرياضية، خاصة منها التي تحفز إذابة الدهون في هذه المنطقة من الجسم، اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن على المدى الطويل والابتعاد تماماً عما يعرف بالحميات السريعة والقاسية لضررها على صحة الجسم أولاً، وثانياً لإتيانها بنتائج عكسية، خاصة بعد الانتهاء منها، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بأن يكون هذا النظام الغذائي بمثابة أسلوب حياة، يراعى من خلاله زيادة معدلات الأيض، حرق الدهون، كبح الشهية، التغيير والتحكم في العادات الغذائية الخاطئة وغير ذلك...

بعد التقيد بهذه الإرشادات، تضاف لها أهمية الاستعانة بخبير تغذية أو طبيب لتحديد النظام المناسب للجسم وصحته من أطعمة، تمارين وغير ذلك، يمكن الاستعانة ببعض مشروبات لحرق دهون البطن التي يتم تناولها قبل النوم لتحفيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي حرق الدهون في البطن والخصر، إذ أثبتت الدراسات بأن بعض الأنواع من المشروبات تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون في مناطق مختلفة من الجسم والتي عادة ما تتراكم فيها مقارنة بسواها، كالبطن، الخصر، الأرداف... كما تساعد على الاستغراق في النوم.

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من بين هذه المشروبات، هذه النماذج المختارة.....



مشروبات لحرق دهون البطن والخصر قبل النوم

مشروب القرفة والزنجبيل

القرفة من أهم المشروبات لحرق دهون البطن، إذ أن القرفة والزنجبيل مع بعضهما يساعدان على الحفاظ علة مستويات الانسولين بالدم فبالتالي يساعدك هذا المشروب بالحصول على خصر نحيل.

الصورة من freepik



المكونات

• ¼ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

• ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

• ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

• عصير ليمونة.

• كوب من الماء المغلي.

الطريقة

• توضع المكونات في كوب، ثم يسكب فوقها الماء المغلي.

• يغطى الكوب جيداً كي لا تتطاير الزيوت التي تحتويها المكونات.

• يترك لمدة 10 دقائق حتى يختمر، ثم يتم تناوله قبل الخلود إلى النوم.

• يمكن أيضاً تناول مشروب القرفة والزنجبيل قبل الوجبات الرئيسية لتسريع عملية حرق الدهون في البطن والخصر، كما يمكن تحليته بملعقة من العسل.

أيضاً يعد مشروب الخيار والليمون من أهم المشروبات السحرية لازالة الكرش.





المكونات

• حبة أو اثنتان من الخيار.

• 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

• القليل من الماء.

الطريقة

• يوضع الخيار دون أن يقشر في الخلاط الكهربائي مع الماء وعصير الليمون.

• يتم تناول المزيج قبل الخلود إلى النوم بمدة لا تقل عن ½ ساعة.

مشروب الحليب والكركم

بالاضافة الى أن الكركم مليء بالمواد المضادة للأكسدة التي تساعد الجسم كثيراً الا انه يمكن استخدامه أيضاً كمشروبات لحرق الدهون>

الصورة من freepik



المكونات

• كوب من الحليب.

• ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

الطريقة

• بعد غليان الحليب، يضاف الكركم.

• يتم تناول كوب من هذا المشروب دون إضافة السكر قبل ½ ساعة من موعد النوم.

مشروب خل التفاح والليمون

الخل يعمل على تقليل ضغط الدم غير أنه من أهم المواد الغذائية التي تساعد على حرق الدهون.





المكونات

• كوب من الماء

• ملعقة صغيرة من خل التفاح.

• 4 إلى 5 قطرات من عصير الليمون الطازج.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• يرفع عن النار، ثم يضاف له خل التفاح وعصير الليمون.

• يترك جانباً حتى يبرد أو حتى يصبح فاتراً بعض الشيء.

• يتم تناوله قبل النوم.

مشروب الشمر

يساعد الشمر على التخلص من غازات البطن والشعور بالراحة ولذلك يمكن احتسائه كمشروب ليلي واضافتة الى روتينك اليومي ليساعدك في التخلص من الكرش.

الصورة من freepik



المكونات

• ملعقة من بذور الشمر.

• كوب من الماء المغلي.

الطريقة

• بعد غليان الماء، تضاف بذور الشمر.

• يترك الماء والشمر لبضع دقائق على النار، ثم يرفع الوعاء.

• يترك جانباً لمدة تقارب الـ 5 دقائق، ثم يتم تناول كوب منه قبل النوم.



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