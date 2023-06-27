9 نصائح تجنبك زيادة الوزن في العيد.. معتمدة من الأطباء وخبراء التغذية

بيروت - نادين محمد - زيادة الوزن في العيد هاجس النساء بغالبيتهن. قد ينجح البعض في تجنبه، وقد يفشل البعض الآخر بسبب السُفَر العامرة بما لذ وطاب والتي عادة ما تحتوي على الأصناف الدسمة وحلويات العيد الشهية.

لتتجنبي سيدتي زيادة الوزن في العيد، قومي باتباع هذه النصائح التي يسديها الأطباء وخبراء التغذية، وتاكدي بأنك لن تكتسبي أي زيادة في وزنك خلال هذه الفترة.

نصائح للحفاظ على الوزن في العيد

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كمية الطعام

قومي بتناول كميات صغيرة من الطعام، خاصة الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالي، كالمقبلات المقلية والحلويات.

نوعية الطعام

أيضاً في العيد، يمكنك الحفاظ على نمط حياة صحي. أكثري من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، إضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون لتمنحك شعوراً بالشبع، ما يقلل من كمية الأطعمة المتناولة، خاصة الحلويات.

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عدم تفويت الوجبات

إذا كنت مدعوة إلى الغذاء والعشاء في العيد، لا تقترفي هذا الخطأ، بأن تفوتي إحدى الوجبات، فتفويت وجبة الفطور أو أي وجبة أخرى لن يساعدك على الإطلاق بتجنب زيادة الوزن في العيد أو في الأيام العادية، بل على العكس. فقد أظهرت الأبحاث أن الذين يواظبون على تناول وجبة الفطور يتناولون كميات طعام أقل خلال اليوم ويتحكمون بشهيتهم بشكل أفضل.

تناول الطعام ببطء

الصورة من Freepik

إستمتعي بكل قضمة! فالإسراع في بلع اللقمة يفقدك الاستمتاع بالنكهات ويمنع المعدة من هضم الطعام بشكل أفضل. كما ينصح الخبراء بمضغ الطعام جيداً، ما يمنح شعوراً بالشبع وعدم الحاجة لتناول المزيد.

الوجبات الخفيفة

من الحيل البسيطة التي يمكن أن تعتمديها لتفادي الإفراط في تناول الطعام في العيد، تناول وجبة خفيفة قبل الوجبة الرئيسية، كالزبادي، طبق من الفواكه أو الخضار.

مارسة التمارين الرياضية

نعلم أن الدعوات كثيرة والتحضيرات التي تقومين بها في العيد كثيرة، ولكن لا بأس من تخصيص ½ ساعة لممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، قبل الوجبات أو بعدها لتحسين عملية الهضم ولتحفيز عملية الأيض.

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الماء

الصورة من Freepik

الحرص على شرب الماء بكميات وفيرة يساعد في التخلص من الأملاح في الجسم، كما يشعر بالشبع، ما يقلل من كمية الطعام المتناولة. بالمقابل، يوصى بالابتعاد عن تناول العصائر والسوائل المحلاة.

الأطعمة الحارة

تناولي الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل، لاحتوائها على مركب الكابسيسين Capsaicin، الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل حرق الدهون، كما يكبح الشهية.

البروبيوتيك

الحرص على تناول منتجات البروبيوتيك Probiotics التي تشكل حاجزاً طبيعياً للدفاع عن صحة الأمعاء، وتساعد في السيطرة على أعراض العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، الإسهال، الغازات والانتفاخ، كما تعزز من عمل البكتيريا النافعة في الأمعاء، تكبح الشهية وتقي من الالتهابات، ما يساهم في تجنب زيادة الوزن في العيد.

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