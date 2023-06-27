شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشترى اللحمة فى العيد.. علامات للتأكد من سلامتها منها اللون والرائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثر جميع أنواع اللحوم في عيد الأضحى الأمر الذى قد يضعك في حيرة من أمرك عند التفكير في شراء اللحوم وكيفية معرفة هل هي صالحة وطازجة أم لا.يجب عليك دائمًا التخلص من اللحم المفروم الفاسد لتجنب استهلاك الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، وفيما يلي 4 طرق لمعرفة ما إذا كان اللحم قد تعرض للتلف قبل شرائه أو بعده أم لا.

وفقا لموقع " onlymyhealth" من خلال عدد من العلامات يمكنك التحقق من خلال عدة خطوات:

1. تحقق من اللون

يجب أن يكون اللحم البقري المفروم النيء أحمر فاتح من الخارج وبني من الداخل. إذا تحول سطحه إلى اللون البني أو الرمادي تمامًا أو نما العفن ، فهذا يعني أنه تالف ويجب التخلص منه.

قد يتغير لون اللحم المفروم بسبب عوامل متعددة ، بما في ذلك درجة الحرارة والضوء ونمو الميكروبات والتعرض للأكسجين

قد يتحول لون الجزء الداخلي من اللحم المفروم النيء إلى اللون البني المائل إلى الرمادي بسبب قلة التعرض للأكسجين، وهذا لا يشير إلى التلف، ومع ذلك ، يجب التخلص من اللحم المفروم إذا تحول إلى اللون البني أو الرمادي من الخارج ، حيث يشير ذلك إلى أنه بدأ في التعفن.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يفسد العفن اللحم المفروم المطبوخ ، لذلك يجب عليك من بقايا الطعام إذا لاحظت أي بقع زرقاء أو رمادية أو خضراء غامضة.

2. فحص النسيج

هناك طريقة أخرى للتحقق من اللحم المفروم وهي إجراء اختبار اللمس، فيجب أن يتمتع اللحم المفروم الطازج بقوام ثابت نسبيًا يتفتت عند عصره.

ومع ذلك ، فإن القوام - سواء عند طهيه أو نيئًا - قد يشير إلى وجود بكتيريا التلف. عليك رميها على الفور، ولتجنب انتشار البكتيريا من سطح إلى آخر ، اغسل يديك جيدًا بعد لمس اللحوم النيئة.

3. اختبار الرائحة

ربما يكون هذا الاختبار هو أسهل وأسرع طريقة لتحديد ما إذا كان اللحم قد فسد، وينطبق على كل من اللحم المفروم النيء والمطبوخ، على الرغم من أن رائحة اللحم المفروم الطازج بالكاد تكون محسوسة ، إلا أن اللحوم الفاسدة لها رائحة نفاذة، بمجرد أن يفسد ، لم يعد من الآمن تناول الطعام.

إذا لم تلاحظ رائحة ولكنك ما زلت ترى علامات التلف في اللون أو الملمس ، فلا يزال من الآمن التخلص منها ، حيث لا يمكن شم رائحة البكتيريا المسببة للأمراض

4. تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية

تواريخ البيع وانتهاء الصلاحية هي إرشادات إضافية لتحديد ما إذا كان اللحم المفروم جيدًا أم لا، يوضح تاريخ البيع لمتاجر التجزئة المدة التي يمكن خلالها عرض المنتج للبيع، يمكن تبريد اللحم المفروم وتناوله بأمان حتى يومين بعد هذا التاريخ

يجب ألا تأكل اللحم المفروم بعد تاريخ انتهاء صلاحيته ما لم يتم تجميده ، وفي هذه الحالة يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 4 أشهر ، وتأكد من قراءة ملصق المنتج بعناية عند شراء لحم البقر المفروم.