شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لحروق اللسان.. أبرزها الكمادات الباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرق اللسان إحساس مزعج ومؤلم، وينتج عمومًا عن شرب السوائل الساخنة أو تناول الطعام الحارق، وفقا لموقع " webmd"، أنسجة اللسان الحساسة شديدة الحساسية وسريعة التهيج، بينما يُفضل العلاج السريع ، فإن التسرع في الصيدلية ليس دائمًا ممكنًا أو مطلوبًا،.

العلاجات الطبيعية التي يمكنها علاج حروق اللسان كمادات باردة

ابدأ بشطف فمك بالماء البارد لتقليل المزيد من الضرر وتقليل الالتهاب، بعد ذلك، انقع قطعة قماش نظيفة في ماء بارد واضغط عليها برفق على المنطقة المحترقة من لسانك، ستساعد البرودة في تخفيف الألم وتوفير الراحة الفورية.

جل الصبار

يشتهر جل الصبار بخصائصه المهدئة، ويمكنه بشكل فعال تهدئة اللسان المحروق، استخرج الجل من أوراق الصبار الطازجة وضعها مباشرة على المنطقة المصابة، اتركه لبضع دقائق قبل شطف فمك بالماء البارد، كرر هذه العملية عدة مرات في اليوم لتسريع الشفاء.

العسل

مع خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، يعتبر العسل علاجًا رائعًا لحروق اللسان، ضع كمية صغيرة من العسل العضوي الخام على المنطقة المحروقة واتركه يذوب بشكل طبيعي في فمك، لن يوفر الراحة فحسب، بل سيساعد أيضًا في عملية الشفاء.

زيت جوز الهند

يُعرف هذا الزيت متعدد الاستخدامات بخصائصه المرطبة والمضادة للالتهابات، تمضمض برفق ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك ، وتأكد من وصوله إلى المنطقة المصابة، ابصقه بعد بضع دقائق واشطف فمك بالماء البارد، كرر هذه العملية عدة مرات يوميًا لتعزيز الشفاء.

شطف بالماء المالح

اصنع محلولًا بسيطًا من الماء المالح عن طريق إذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، تمضمض بالمزيج حول فمك لمدة 30 ثانية قبل بصقه. يساعد شطف الماء المالح على تطهير المنطقة المحروقة وتخفيف الشعور بعدم الراحة.

رقائق الثلج

مص رقائق الثلج الصغيرة لتخدير اللسان المحروق وتقليل التورم، ستوفر درجة الحرارة الباردة راحة فورية وقد تساعد في منع ظهور تقرحات، ومع ذلك ، تجنب وضع الثلج مباشرة على الحرق ، لأن البرودة الشديدة قد تؤدي إلى تفاقم الحالة.

من خلال استخدام هذه العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة ، يمكنك تخفيف الألم وتسريع التئام اللسان المحروق، سواء كان الأمر يتعلق بإحساس التبريد بالصبار أو الخصائص المضادة للبكتيريا في العسل ، فإن هذه العلاجات متاحة بسهولة ويمكن دمجها بسهولة في روتينك اليومي.