شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح وحيل لزيادة مؤشر كتلة جسم الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو قيمة عددية تستخدم لتقييم تكوين جسم الفرد وتحديد ما إذا كان يعاني من نقص الوزن أو الوزن الطبيعي أو زيادة الوزن أو السمنة، من المهم أن يحافظ الطفل على مؤشر كتلة جسمه.

مؤشر كتلة الجسم

وفقا لموقع " Thehealthsite "، يتم حساب مؤشر كتلة الجسم بقسمة وزن الشخص بالكيلوجرام على مربع ارتفاعه بالأمتار، يوفر الرقم الناتج تقديراً للسمنة في جسم الشخص والحالة الصحية العامة.

مؤشر كتلة الجسم للأطفال

بالنسبة للطفل، سيكون مؤشر كتلة الجسم المثالي من 16 إلى 22 اعتمادًا على الطول وهيكل الجسم.

يعمل مؤشر كتلة الجسم كأداة فحص لتحديد المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالوزن، ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن مؤشر كتلة الجسم لا يقيس بشكل مباشر نسبة الدهون في الجسم ولا يميز بين الدهون وكتلة العضلات.

بينما يتم استخدام مؤشر كتلة الجسم على نطاق واسع ، يجب تفسيره بالاقتران مع عوامل أخرى مثل تكوين الجسم وكتلة العضلات والمؤشرات الصحية الفردية لإجراء تقييم أكثر شمولاً.

نظام غذائي كثيف المغذيات

قدم نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان لتوفير العناصر الغذائية الأساسية لزيادة الوزن بشكل صحي.

وجبات خفيفة غنية بالسعرات الحرارية

قدم وجبات خفيفة ومغذية بشكل متكرر مثل الزبادي بالفواكه أو خلطة الأطعمة أو العصائر التي تحتوي على مصادر بروتين مضافة لزيادة السعرات الحرارية التي يتم تناولها بين الوجبات.

الدهون الصحية

أدخل أطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور التي تحتوي على دهون صحية ، مما يزيد من محتوى السعرات الحرارية في الوجبات مع تعزيز زيادة الوزن.

تمرين منتظم

شجع الأنشطة البدنية المناسبة للعمر مثل السباحة وركوب الدراجات والرياضات الجماعية لتحفيز نمو العضلات وتعزيز الشهية.

تناول جدول وجبات متسق

ضع روتينًا يتكون من ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين أو ثلاث وجبات خفيفة يوميًا ، مع ممارسة التحكم في الحصص للحفاظ على التوازن بين زيادة تناول الطعام ومستوى راحة الطفل.